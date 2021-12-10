نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة الأسبوعية وفرصة للفوز ب8 سيارات ومبالغ مالية في المقال التالي

نقدم لكم أجدد عروض أسواق المزرعة الأسبوعية على مقاضي البقالة والتجهيزات المنزلية المختلفة. تسري هذه العروض ابتداءا من يوم الأربعاء 8 ديسمبر حتى يوم 14 ديسمبر 2021. وتقدم اسواق المزرعة فرص رائعة تحت عنوان “موسم جوائز المزرعة” وتكون الجوائز المقدمة عبارة عن ثماني سيارات وإمكانية فوز مائة رابح ببطاقات بقيمة خمسمائة ريال سعودي للتسوق من فروع المجموعة. وتتنوع الأصناف المعروضة ما بين المأكولات والمشروبات والأدوات المنزلية وغير ذلك. عروض أسواق المزرعة عرض من المزرعة على زيت خليط الذرة للطبخ والقلي بركة سعة 1.5 لتر مقابل 13.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

أعدي مشروب نسكافيه جولد كريما المميز وزن العبوة 100 جرام سعر الحبة 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال بخصم عشرة ريالات.

معكرونة قودي وزن 250/450/500 جرام اشتري ثلاث حبات بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال. استخدميها في إعداد أشهى الوصفات مثل المكرونة البشاميل والمكرونة بالجمبري والمكرونة بالوايت صوص وغيرها الكثير من الوصفات الرائعة.

حلاوة الجميل حلاوة سادة وزن كيلو جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال بخصم نقدي بقيمة ستة عشر ريالاً. تعتبر الحلاوة من الأكلات الحلوة التي يحبها الكثير من الكبار والأطفال. وتعد من الأكلات المشهورة في التراث العربي بإدرارها للبن الأم خلال فترة الرضاعة.

جبن أسترا جبن حلوم وزن كيلو جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال بخصم قدره خمس وعشرين ريالاً.

اصنعي أشهى ساندوتشات البرجر من برجر العجل الطازج سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال. عروض المزرعة مقلاة عير لاصقة صناعة إيطالي مقاس 24 سم مع أداة للطهي لتقليب الطعام بسهولة. يمكنك استخدام هذه المقلاة لتحضير العديد من الوصفات مثل الشاورما وغيرها. متوفرة بسعر 34.95 ريال بدلاً من 51 ريال.

قدر طهي ستانلس مقاس 26 انش مقابل 69.95 ريال بدلاً من 135 ريال.

اصنعي الكيكة والحلويات المختلفة في قالب دائري للحلويات مقاس 30 سم ألماني المعروض بسعر 44.95 ريال بدلاً من 60 ريال.

مجموعة صواني للفرن مكونة من ثلاث قطع سعر الطقم 119.95 ريال بدلاً من 140 ريال.

دفاية كهربائية من دوتس مقابل 149.95 ريال بدلاً من 205 ريال بخصم نقدي قدره 55.05 ريال.

سخان ماء دوتس من الاستانلس مطلي باللون الأحمر من الخارج سعة 1.7 لتر بسعر 69.95 ريال بدلاً من 95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة الأسبوعية وفرصة للفوز ب8 سيارات ومبالغ مالية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض أسواق المزرعة الأسبوعية وفرصة للفوز ب8 سيارات ومبالغ مالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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