نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السدحان على اللحوم والأسماك ومقاضي البقالة في المقال التالي

تعتبر أسواق السدحان أول سوق مركزي بمدينة الرياض وتعد واحدة من أفضل الأسواق في مجال البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. وتقدم عروض السدحان الأسبوعية العديد من الخيارات للمتسوقين بخصومات كبيرة يستفيد منها الجميع. وتتنوع الأصناف المعروضة ما بين الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك وغيرها من مقاضي البقالة كما تقدم عروضاً مميزة على العديد من السلع الأخرى. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض بشكل مستمر حيث تبدأ يوم الأربعاء من كل أسبوع وتستمر حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع التالي. عروض السدحان تقدم أسواق السدحان عروض خاصة على لحم التيس الأثيوبي بخصم يصل إلى إثني عشر ريال حيث يعرض الكيلو مقابل 36.95 ريال فقط بدلاً من 48.95 ريال. يمكن سلق هذا النوع من اللحوم أو شويه أو تحضيره مع وجبة الكبسة السعودي.

لمحبي تناول اللحوم البلدي يوجد عرض مميز على لحم العجل البلدي بدون عظم حيث يصل مبلغ الخصم إلى ثمانية عشر ريال على الكيلو. يعرض الكيلو بسعر 48.95 ريال مقابل 66.95 ريال.

اصنعي الكفتة المشوية أو المكرونة بالبشاميل وغيرها من الوصفات المميزة باستخدام المفروم البقري البرازيلي يعرض الكيلو منه مقابل 26.75 ريال بدلاً من 30.75 ريال. الأسماك من اللحوم سهلة المضغ والهضم وتحتوي على نسب عالية من الفوسفور والكالسيوم كما تمتاز بطعمها اللذيذ. ويمكن تحضير الأسماك باكثر من طريقة خاصة بكل نوع ولمحبي سمك الشعور تعرض أسواق السدحان الكيلو مقابل 22.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

سمك صافي طازج سعر الكيلو 10.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال بخصم هائل قدره سبعة عشر ريالاً.

الكابوريا من الحيوانات البحرية ذات المذاق الرائع يمكن تناولها بأكثر من وصفة كما أنها تدخل في تكوين شوربة السي فود. تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات مثل السيلينيوم والكالسيوم، الماغنسيوم، الزنك وغيرها الكثير من العناصر الأخرى.

كيلو من سمك ناجل بسعر 30.95 ريال بدلاً من 56.50 ريال.

سعر كيلو السمك بوري 15.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال يمكنك تحضير الفسيخ المصري من هذا النوع من الأسماك كما يمكن طهيه بطريقة السنجاري أو شويه بالردة المصرية كما يمكن تحضيره بعدة وصفات أخرى. أسواق السدحان احصل على أربع حبات من مفروم غنم السعودية مقابل عشرة ريالات فقط.

اشتري أفخاذ دجاج ساديا الغليظة مثلجة وزن 900 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض السدحان على اللحوم والأسماك ومقاضي البقالة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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