نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كالؤلؤ.. تبييض الأسنان بسرعة البرق وازالة التسوس والاصفرار والجير بمكون واحد اقوى من الليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كالؤلؤ.. تبييض الأسنان بسرعة البرق وازالة التسوس ، الأسنان البيضاء تعطي للفتيات جمال ورونق مختلفة جداً فعندما تكون ألاسنان صفراء أو متراكم عليها البقع تشوه جمال البسمة والوجه، مما يجعل أغلب النساء يقوموا بالبحث عن طرق تساعدهم على القضاء على هذه المشكلة ويتجهون إلى عمل هوليود اسميل وهذا يكلفهم كثيراً أو لجلسات التبيض وهي أيضاً تكلف الكثير ويوجد فئات من الفتيات غير قادرة على فعل ذلك، واليوم حرصنا على أن نأتيكم بأفضل الوصفات الطبيعية التي يمكنها أن تجعلهن يحصلن على أسنان ناصعة البياض.

كالؤلؤ.. تبييض الأسنان بسرعة البرق وازالة التسوس

إذا كنت من الفتيات التي ترغب أن تحصل على أسنان بيضاء كاللؤلؤ فعليك باتباع واستخدام الوصفات الطبيعية التي سنستعرضها لك لكي تخترين منها الأنسب والأفضل لك سيدتي فجمالك كل ما يهمنا ومنها:

صودا الخبز لتبيض الأسنان:

تمتلك صودا الخبز مجموعة هائلة من الفوائد التي يمكن أن يتم الاستفادة منها فهي تساعد على إزالة أي آثار متراكمة على الأسنان وازالة التسوس فقومي بعمل معجون صودا الخبز من خلال إضافة ملعقة صغيرة منه واخلطيه مع ملعقتين صغيرتين من الماء ومن ثم يتم فرك الأسنان بالخليط عدة مرات على مدار الأسبوع وسوف تحظين بنتائج مذهلة.

خل التفاح لتبيض الأسنان:

يذكر أن خل التفاح من المكونات الطبيعية التي تستخدم من قديم الأزل لكونه من أفضل المواد المنظفة والفعالة فهو يحتوي على حامض الاسيتيك وهو الحمض المسئول على مقاومة وقتل البكتيريا والجراثيم بالإضافة إلى أنه يعمل على جعل الفم نظيف والأسنان بيضاء، ولكن لا يمكن أن يتم استخدامه دون أن يخفف بالماء لأنه يمكن أن يسبب كشط مينا الأسنان وفكوني حذره سيدتي عند استخدامه واحرصي على أن يستخدم مرتين في الأسبوع على الأقل.

الفراولة لتبيض الأسنان:

تحتوي حبة الفراولة على حامض يعرف باسم حمض الماليك ويقال عن هذا الحامض بأنه يقوم بتبيض الأسنان حيث أن المشاهير يقوموا دائماً باستعمال صودا الخبز مع الفراولة للحصول على معجون يتم استخدامه من خلال هرس حبة فراولة وإضافة القليل من صودا الخبز عليه وقلبيهم جيداً ومن ثم يتو أخذ القليل من الخليط ويوضع على فرشاة الأسنان وابدئي في تفريش اسناك به ومن ثم يتم تنظيفها بالماء بالطريقة المعتادة، فبعض الدراسات العالمية أكدت بأن هذا الخليط يساعد على تبيض الأسنان ويخلصها من الاصفرار.