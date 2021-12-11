شوف عروض رهيبة من Saco على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل إلى 60%

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ساكو saco يجدد عروضه على الأجهزة الكهربائية المنزلية عبر موقعه الإلكتروني وتقدم للجميع خصومات وتخفيضات تصل إلى 60% وتقدم عروض متنوعة مختلفة على العديد من الأجهزة بأسعار تميزها عن باقي المواقع الأخري سواء كانت بالمملكة العربية السعودية أو خارجها وتتضمن أقسام مختلفة منها أجهزة العناية بالجو، محضرات الطعام، أدوات الشوي والشويات، غلايات، الكاويات، كما توفر خدمة التوصيل المجاني على بعض المنتجات عند شرائها أون لاين في أقرب وقت كما توفر خدمة التقسيط ويمكن زيارة معارض ساكو. عروض رهيبة من Saco على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل إلى 60% حضري قهوتك كل يوم واستمتعي بمذاقها الرائع وأشتري ماكينة القهوة NESPRESSO VERTOU نسبرسو فيرتو بلس سعة 1.2 لتر بقوة 1260واط، متوفرة بلون أسود تعد أربع أكواب من القهوة مرة واحده سعر الماكينة 790.00 ريال بدلا من 1719.00 ريال سعودي قسط على 3 دفعات بدون رسم أضافيه 263.33 ريال سعودي خدمة التوصيل 25.00 ريال.



ماكينة حلاقة رجالية من فيليبس أداة تشذيب دقيقة للغاية مصنوعة من مواد عالية الجودة، من مميزتها سهلة الاستعمال، أمنه ومريحة في الاستخدام، خفيفة الوزن، مكونة من قطعتين القطعة الإضافية مزودة بمستوي سرعات، سعر القطعة 199.00 ريال بدلا من 329.75 ريال يقسط على ثلاث دفعات بمبلغ 66.33 ريال خدمة التوصيل 25.00 ريال. محضر الطعام من فيليبس باور شوب جهاز متعدد الاستخدام، سعة 2 لتر، سرعة 850 واط، يقدم 30 وظيفة، من مميزاته سهل الاستخدام والفك والتركيب، يمكن غسلة بجميع مشتملاته في غسالة الأطباق، يخزن في كان أمن، جهاز مناسب متعدد الإمكانات: عجن ، وخفق ، وبرش ، وتقطيع إلى شرائح ، وطحن ، وعصر، سعر المنتج 399.00 ريال بدلا من 605.00 ريال يقسط على 3 دفعات مع تمارا بمبلغ 133.00 ريال. عصارة بتقنية العصر البطئ، تعصر جميع الخضروات والفاكهة دون أن تخسر أي من فوائدها، تتمتع بسرعة 240 واط سعر العصارة 1599.00 ريال سعودي بدلا من 1979 ريال سعودي. حضري لعائلتك ألذ المقليات بأسرع وقت أحصلي على قلاية هوائية رقمية سعة 5 لتر، سرعة 1500 واط، 15 ف 1، تعمل على تسخين أسرع للطعام بنسبة 30%، يسهل عملية التنظيف من الداخل بسعر 499.00 ريال سعودي بدلا من 599.00 ريال سعودي تقسط على 3 شهور بسعر 166.33 ريال وخدمة توصيل للمنزل 25 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض رهيبة من Saco على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل إلى 60% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض رهيبة من Saco على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل إلى 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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