نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصري لأول مرة طرق مختلفة لتخزين الليمون لأطول فترة ممكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخزين الليمون لأطول فترة، حيث إن الليمون من أهم الحمضيات التي تدخل في العديد من الوجبات والأكلات المفضلة، وأيضا يشتهي العديد إلى تناول عصير الليمون لما له من فوائد عظيمة للصحة ولاحتوائه على فيتامين سي وأيضا يعالج نزلات البرد وله خصائص عديدة، لذلك نعرض لكم في هذا المقال الطرق الصحيحة لحفظه.

تخزين الليمون لأطول فترة

بالنسبة لحفظ الليمون الكامل فلابد من انتقاء حبات الليمون الصحيحة ويتم تنظيفها جيدا ثم يتم تجفيفها من الماء المتبقي فيها ثم وضعها في أكياس بلاستيكية ووضعها في أدراج الثلاجة وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل.

من الممكن وضع حبات الليمون في برطمان زجاجي ووضع كمية من الماء عليه حتي يتم تغطيته ويتم حفظه في الثلاجة لكن

لابد من تغيير الماء كل يومين على الأكثر ويصلح للاستخدام لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاث أسابيع.

تخزين الليمون المقطع

يتم تغطية قطع الليمون بعد تقطيعها مكعبات لأكياس بلاستيكية ويتم وضعها في أكياس من مادة النايلون لكن في هذه الحالة يصلح للاستخدام لمدة أيام قليلة.

بالنسبة لتخزين الليمون المقشر حيث أنه يتم إزالة القشور واستخدام حبات الليمون فقط في العديد من الوصفات المفضلة

لأنه يحبذ إضافته على العديد من الأكلات لأنه يعطي مذاق لذيذ ويتم حفظه باستخدام الأكياس البلاستيكية ووضعه في أدارج

الثلاجة ويصلح للاستخدام لمدة أسبوع.

تخزين الليمون في الفريزر

يتم وضع قطع الليمون في العلب المخصصة للثلج حتي تتجمد وإخراجها عند الحاجة وتركه دقائق لنتخلص

من التجميد حتي تصلح للاستخدام ويتم تغطية قطع الليمون بأكياس النايلون ويتم وضعها في الفريزر.

من الممكن تقطيع الليمون إلى حلقات متساوية ويتم وضعها في أناء كبير وإدخاله الفريزر حتي يتجمد ثم وضعها في أكياس بلاستيكية وحفظها عند الحاجة.

بالنسبة لحفظ عصير الليمون يتم عصر حبات الليمون والتخلص من الشوائب الموجودة فيها ووضعه في العلب

المخصصة للثلج وإدخاله الفريزر حتي يتجمد ويتم إخراجه من الفريزر وحفظه في أكياس بلاستيكية للاستخدام.

أما بالنسبة لقشور الليمون فمن الممكن تجفيفها وطحنها جيدا والاحتفاظ بها في أكياس بلاستيكية في الفريزر واستخدامها في

العديد من أغراض التنظيف والوجبات الشهية أيضا.