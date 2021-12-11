شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market حتى 16 ديسمبر من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market تستمر معكم بجديد عروض اللولو هايبر ماركت حتى 16 ديسمبر 2021 بتخفيضات مدهشة من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu ، حيث نقدم لكم أحدث الخصومات على الأجهزة المنزلية بكل الأنواع التي ترغبون بها، حتى تجدون كل ما تريدونه في مكان واحد.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market حتى 16 ديسمبر من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

عروض لولو الرياض متاحة لكم لفترة محدودة من يوم 2 ديسمبر 2021 وحتى يوم 16 ديسمبر 2021 بجديد التخفيضات الكبرى في كل الفروع المتاحة داخل المملكة العربية السعودية، والتي نعرض لكم منها تخفيضات أجهزة المطبخ والأجهزة المنزلية التي يحتاجها كل بيت، فتابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

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متاح لكم في التالي أجدد أنواع الأفران والمايكروويف التي تتيح لكم طهي وتسخين الأطعمة بطرقة سهله وصحية، حيث أنها تستخدم في تحضير الكثير من الأكلات، مما يساعد ربة المنزل في إعداد الوجبات في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تحضير ألذ أنواع الحلويات، وفي التالي نقدم لكم عروض لولو جدة المميزة على أسعار المايكرويف والأفران، والتي يكثر السؤال عنها في متاجر السعودية الكبرى.

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فرن مايكروويف من توشيبا بسعة 20 لتر، بسعر مخفض 279 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

فرن مايكروويف من ال جي بسعة 25 لتر، بسعر خاص جدًا 469 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

فرن مايكروويف من من وايت ويستنج هاوس بسعة 20 لتر، بسعر حصري 249 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

لولو

التالي تجدون فيه مختلف أنواع القلايات من ماركات فيليبس philips ، و تيفال tefal ، وامبيكس ، وبلاك اند ديكر، والتي هي من أكثر الشركات شهرة في مجال الأجهزة المنزلية، لما تتسم به من جودة منتجاتها وتقنيتها العالية، بجانب السعر المناسب الذي تقدمه لكم لولو السعودية بخصومات رائعة.

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قلاية بدون زيت من بلاك اند ديكر، سعة 1.1 كيلو جرام، بسعر 269 ريال سعودي بدل من 349 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت منتيفال tefal ، سعة 5.6 كيلو جرام، بسعر 649 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من فيليبس philips ، سعة 1.4 كيلو جرام، بسعر 719 ريال سعودي بدل من 1599 ريال سعودي.

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من منا اليوم لا يشتهي القهوة في الصباح، فهي من المشروبات المميزة التي يكثر الإقبال على شراؤها وتناوليها بصفة يومية، ولهذا يعرض لكم لولو ماركت اون لاين أجود أنواع ماكينات تحضير القهوة بأسهل طرقة وبأجود طعم، والأسعار تجدوها مفصلة في التالي.

قدمنا لكم أهم الخصومات المتاحة في المملكة العربية السعودية من فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة داخل المملكة، والأسعار في متناول الجميع وهي لفترة محدودة، فلا تفوتوا الفرصة لشراء إحتياجاتكم بأرخص سعر ممكن، وتابعونا للمزيد من التخفيضات اليومية والأسبوعية الحصرية.