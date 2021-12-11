شوف خصومات 50% في جرير بالسعودية على الجوالات

مكتبة جرير في السعودية للأجهزة الكهربائية والجوالات المحمولة، حيث دائما مكتبة جرير حريصة بأن تقدم العديد من التنزيلات والتخفيضات على جميع الأقسام في كل الفروع المنتشرة بأرجاء المملكة العربية السعودية تصل تلك الخصومات حتى 65%، كما يتم تقديم العديد من التسهيلات في الدفع نقدي أو بالتقسيط، ولكن بشروط معينة ومن أهمها بأن يكون المشتري بالتقسيط جنسيته سعودي.

خصومات جرير في السعودية:

تخفيضات جرير على الجوالات المحمولة، تعتبر جرير من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها مختلف الخدمات المميزة التي تساعدهم في الحصول على كل ما يرغبون بأقل الأسعار، فمن بين المنتجات التي توفرها جرير إلى عملائها هي الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية التي من بينها الأيفون وأوبو وريل مي وغيرهم الكثير من الأنواع الأخرى وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى خصومات جرير في المملكة العربية السعودية.

خصومات جرير في المملكة العربية السعودية:

توفر مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية بكل الفروع إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأنواع من الهواتف المحمول ومن بين الهواتف التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي:

يقدم خصم على هاتف آبل أيفون 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت.

هاتف هواوي نوفا 9 مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

هاتف هونر 50 لايت مع سعة تخزين 128 جيجا بايت مع ثمانية جيجا بايت رام.

هاتف آبل أيفون 13 ميني مع سعة تخزين 128 جيجا بايت من الجيل الخامس.

هاتف آبل أيفون 13 ميني مع سعة تخزين 128 جيجا بايت من الجيل الخامس.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

تخفيضات جرير على مختلف الهواتف:

توفر جرير إلى عملائها مختلف التخفيضات والخصومات على مختلف الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي: