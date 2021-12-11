نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جديدة حتى 50% على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية اليوم في المقال التالي
حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها من الحين للأخر مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها المكانس والشاشات فتعمل اكسترا بكل احترافية لكي توفر إلى عملائها كل ما يحتاج إليه منزلهم من أجهزة وإليكم في المقال التالي أقوى تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا في المملكة العربية السعودية
يشمل العرض على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:
- دايسون مكنسة كهربائية لاسلكية 525 واط مع سعة غبار 740 مل ومتوفرة باللون الفضي والأزرق.
- مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق.
- هوفر بلاتينيوم مكنسة لغسل السجاد 1200 واط متوفرة باللون الأسود مع خصم بنسبة 35.01%.
- مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط وسعة 21 لتر.
- دايسون مكنسة لاسلكية 525 واط محرك رقمي متوفر بنسبة خصم تصل إلى 21.23%.
- باناسونيك مكنسة كهربائية 2500 واط متوفر باللون الأحمر.
- كلاس برو ممسحة البخار للسجاد والأرضيات مع خصم بنسبة 49.85%.
- مكنسة بيسيل غسيل السجاد 600 واط.
- باناسونيك مكنسة برميل قابل للفك 2400 واط وسعة 41 لتر.
- باناسونيك مكنسة برميل قابلة للفك 2200 واط مع سعة 21 لتر.
- تيفال مكنسة كهربائية عمودية قابلة للشحن مع سعة غبار 0.65 لتر متوفر باللون الأسود والرمادي.
- فيليبس مكنسة كهربائية 2100 واط مع سعة غبار 2 لتر متوفر باللون الأسود.
عروض اكسترا السعودية على القلايات
توفر اكسترا مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف أنواع القلايات التي من بينها كلًا من التالي:
- فيليبس قلاية بدون زيت 0.8 كيلو، 4.1 لتر متوفر باللون الأسود.
- تقدم العروض فيليبس قلاية بدون زيت نظام الهواء الساخن 1.2 كيلو، 6.2 لتر متوفرة باللون الأسود.
- فيليبس مقلاة بدون زيت 1.4 كيلو متوفرة باللون الأسود والنحاسي.
- دبلونجي بدون زيت 1.7 كيلو 1000، 1400 واط متوفر باللون الأبيض والأسود.
- فيليبس مقلاة أفاس ديجتال 60 هرتز مع سعة 1.4 كيلو جرام.
- تحتوي العروض على فيليبس قلاية بدون زيت نظام الهواء الساخن 1.2 كيلو، 6.2 كيلو متوفر باللون الأسود.
- فيليبس قلاية بدون زيت نظام الهواء الساخن 0.8 كيلو 4.1 لتر متوفر باللون الأسود.
- ديلونجي قلاية بدون زيت مع سعة 1.7 كيلو جرام.
- ديلونجي قلاية هوائية 1400 واط مع سعة 1.25 كيلو متوفرة باللون الأبيض.
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