شوف عروض أسواق العثيم بالسعودية

أسواق العثيم في المملكة العربيه السعودية من أكبر الأسواق المركزية والأكثر مبيعاً، لذالك فهي تسعي لإرضاء العميل من حيث توفير له كل السلع والمنتجات الأساسية والضرورية في كل وقت وكل الفروع وبسعر مناسب وخصومات لا تقاوم وتصل ل50٪ من سعر المنتج.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية :

أسواق العثيم تشمل وتخص كل منتجاتها المتواجده بها بعرض لا مثيل له في المملكة العربية السعودية، وهو يوفر جميع المنتجات ومن هذة السلع المتواجدة داخل العرض لحم عجل بلدي بدون عظم وأيضاً لحم عجل بلدي بالعظم وأصابع دجاج امريكانا العديد من الأجهزة الكهربائية كشاشة امبيكس سمارت 40 بوصة ودفاية كليك اون 2 شمعة وخلاط مولينكس1. 5 لتر،ومحضر طعام مولينكس 2.4 لتر، وسوف نتناول العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية :

تستطيع الحصول على العرض الأن ولمدة يومين فقط، شاشة امبيكس سمارت 40 بوصة السعر قبل العرض 1049 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 669 ريال سعودي.

محضر طعام مولينكس 2.4 لتر لا غني عنة في كل مطبخ والعرض لا مثيل له بادر بالحصول علية توفير يصل ل50٪، السعر قبل العرض 419 ريال سعودي وداخل العرض السعر 229 ريال سعودي.

أحصل على عرض الأن، خلاط مولينكس 1.5 لتر السعر قبل العرض 199 ريال سعودي وداخل العرض السعر 129 ريال سعودي.

عرض 3×1 خلاط كينوود مع مطحنة+جك السعر قبل العرض 263 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 179 ريال سعودي.

فران أو كارينا كهربائي 45 لتر، السعر قبل العرض 529 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 299 ريال سعودي.

دفاية كليك اون 2 شمعة للحماية من برد الشتاء، السعر قبل العرض 215 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 149 ريال سعودي.

وايضاً قدر ضغط مستر كوك 11 لتر لعمل الأطعمة بطريقة سهلة وصحية ايضاً، السعر قبل العرض 150 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 89 ريال سعودي.

طقم قدور نيو فلون 8 حبة+هدية مجاناً عالي الجودة وصحي لتحضير الأطعمة المختلفة، وخصم 50٪ السعر قبل العرض 228 ريال سعودي وداخل العرض السعر 125 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: