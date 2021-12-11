شوف عروض اكسترا اليوم بالسعودية تنزيلات 60% على الجوالات

عروض اكسترا القوية في السعودية اليوم على الجوالات، تعتبر اكسترا واحدة من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي تتسم بذوقها الرائع مع الانخفاض في السعر، فتوفر اكسترا إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات التي تزيد نسبتها عنن 50%، وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى الخصومات التي توفرها اكسترا إلى كافة عملائها.

عروض اكسترا القوية في المملكة العربية السعودية:

توفر اكسترا القوية في المملكة العربية السعودية مختلف التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها هواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية التي من بينها آبل وأوبو وريل مي ولينوفر وغيرهم الكثير من الهواتف الأخرى وتتبعوا معنا في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا القوية في المملكة العربية السعودية:

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا.

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي الداكن.

هاتف هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر اللون الأخضر المشرق.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا.

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

خصومات اكسترا القوية في المملكة العربية السعودية:

توفر اكسترا إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الهواتف التي من بينها أيضًا كلًا من التالي: