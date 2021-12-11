انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء البنك الأهلي السعودي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يريد العملاء التحدث إلى موظفي خدمة عملاء البنك الأهلي السعودي، لأغراض مختلفة سواء كان ذلك للاستعلام عن الخدمات أو تقديم شكوى أو بدء الخدمات المصرفية.

ما هو البنك الأهلي التجاري السعودي

يعتبر البنك الأهلي التجاري السعودي من أهم البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، وقد تأسس عام 1953 م، البنك الأهلي السعودي هو أيضًا أحد أكبر البنوك في العالم العربي ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولديه أكثر من 400 فرع في المملكة العربية السعودية.

كما يقدم البنك الوطني السعودي المعاملات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز لتقديمه خدمة عملاء ممتازة، وسنعرض لكم اليوم رقم خدمة عملاء البنك الأهلي السعودي من خلال بوابة “مصر فايف”.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي السعودي

نذكر الآن رقم هاتف خدمة العملاء لفروع البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية:

مدينة الدمام، المنطقة الشرقية: 966138340088+.

مدينة الرياض: 966114787877+.

من داخل المملكة: 8007600000.

خارج المملكة: 96626049808+.

بالإضافة إلى إرسال الشكاوى إلكترونيًا عبر بريدك الإلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

أرقام هواتف البنك الأهلي التجاري المصرفي

البنك الأهلي التجاري يتيح لك التواصل مع خدمة العملاء عبر رقم هاتف البنك على مدار اليوم، حيث تستطيع التواصل مع خدمة العملاء من خلال الأرقام التالية في أي وقت من النهار أو الليل ومن جميع أنحاء العالم حتى في أيام العطلات:

رقم كويك باي : 966920000330+.

هاتف خدمة فتح حساب جديد وخدمات التسويق للمنتجات: 8002441005.

عملاء الوسام: عملاء الوسام لديهم رقمان وهما:

رقم الهاتف داخل المملكة العربية السعودية: 8002442424.

أرقام من خارج المملكة العربية السعودية: 96626049808+.

تسجيل وتفعيل الهاتف المصرفي للبنك الأهلي

على عكس العديد من الخدمات الأخرى، فهذه خدمة متميزة يقدمها البنك الأهلي التجاري، والتي تهدف إلى تزويد العملاء بمعاملات مريحة لإتمام أعمالهم المصرفية بأقل جهد، وتعتبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف من الخدمات المصرفية التي يهتم بها العملاء، المعاملة المصرفية.

تتيح هذه الخدمة أيضًا للعملاء التحقق من أرصدتهم المصرفية وتسمح لهم بدفع فواتير المرافق غير المسددة.