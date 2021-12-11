شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات نهاية العام تصل ل 60%

عروض اكسترا السعودية، تكون شركة اكسترا حريصة للغاية لكي تقوم بتقديم العروض القوية وأيضًا الخصومات الكبيرة والرائعة جدًا، حيث أن شركة اكسترا تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من ضمن الشركات المتخصصة في بيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة والأجهزة المنزلية أيضًا، كما تكون شركة اكسترا لديها اثنان وأربعون فرعًا بالمملكة العربية السعودية وعدد اثنين آخرين بعمان والبحرين.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا بتقديم العديد من العلامات التجارية الرائدة في كافة أرجاء العام، وكذلك تعمل الشركة على تقديم الكثير من المنتجات والمستلزمات التي يحتاجها كل الأشخاص بالمملكة منها، هواتف المحمول والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية وكذلك أجهزة الحاسوب وكافة المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية وغير ذلك من المنتجات التي تتواجد في شركة اكسترا، حيث أن كافة تلك المنتجات تشمل على إمكانية لما بعد البيع وأيضًا معها ضمان لمدة كبيرة كامل بدون أي مصاريف.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على سعر الشواية الصحية من النوع كينوود بقوة 1700 واط مع الغطاء الزجاجي التي تكون ليست قابلة إلى الالتصاق 229 بدلًا من 339 ريال سعودي.

خصومات اكسترا العصارة من النوع براون مالتي كويك سعة 1.25 لتر قوة 800 واط يكون سعرها 499 بدلًا من 729 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية الماكينة الخاصة بتجهيز الكابتشينو والقهوة من النوع ديلونجي قوة 1450 واط يكون سعرها 1599 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

العصارة من النوع فيليبس قوة 500 واط حجمها يكون 1.5 لتر تكون بسعر 299 بدلًا من 449 ريال سعودي.

سعر التاب من النوع سامسونج جالكسي S7 إف إي حجم 12 بوصة سعته 64 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأسود يكون 2299 بدلًا من 2399 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية