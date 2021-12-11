شوف احصل على عروض بنده على تشكيلة متنوعة من المنتجات الطازجة

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جبن هايلاند دوبل كريم الكيلو بسعر 12.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من سعر 18.95 ريال سعودي، كما يمكنك الحصول على جبن قليل الدسم من بنده بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من سعر الكيلو الأساسي قبل الخصم وهو 22.75 ريال سعودي.

اشتري كيلو من جبن موزاريلا البقرات الثلاث بسعر 43.75 ريال سعودي للكيلو. قبل التخفيض المقدم من هايبر بنده وأما بالنسبة للسعر بعد التخفيض هو 24.95 ريال سعودي.

عرض على جبن بلدي عكاوي خير الجياد موجود داخل أسواق هايبر بنده. بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو بعد الخصم ولكن بالنسبة لسعر الكيلو قبل الخصم هو 46.95 ريال سعودي.

كيلو جبن حلومي شرائح / رول غنية بسعر البيع الأساسي بعد الخصومات المقدمة من بنده وهو 36.95 ريال سعودي. ولكن السعر الأصلي للبيع قبل الخصم هو 54.95 ريال سعودي.

يمكنك الاستفادة من عروض وتخفيضات هايبر بنده على خليط زبدة مملحة ماجرينا. بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو بعد التخفيض بدلاً من سعر 14.95 ريال سعودي.

جبن رومي تشيزا لاند بسعر 49.50 ريال سعودي قبل خصم هايبر بنده. وبالنسبة للسعر بعد خصم هايبر بنده للبيع للعملاء هو 36.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة احصل على عروض بنده على تشكيلة متنوعة من المنتجات الطازجة - ثقفني - عروض وتخفيضات error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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