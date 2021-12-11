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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده اليومية 30% لمدة أسبوع واحد اغتنم الفرصة وتسوق الآن في المقال التالي
خصومات بنده اليومية، يقوم سوق بنده الخصومات الرائعة وكذلك أكبر العروض التي تختص بمجال التجزئة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعد من إحدى المتاجر التي تختص في مجال البيع وهذا من خلال التجزئة الرئيسية التي يتم تواجدها في مناطق الشرق الأوسط، وكذلك تعتبر شركة بنده من أقوى وأكبر السلاسل التي وصلت إلى حوالي مائتي متجر يتواجدوا في حوالي أربعة وأربعين مدينة في المملكة العربية السعودية.
عروض بنده الأسبوعية خصم 50% حتى نهاية الأسبوع اغتنم الفرصة
خصومات بنده اليومية
يعمل هايبر بنده على تقديم الخصومات الكبيرة والعروض الرائعة والمذهلة للغاية، حيث أنه من الممكن تواجد هذه العروض والخصومات أما أن تكون أسبوعية أو خصومات وعروض ثانية تكون يومية، كما أنه نحو مائة وعشرون ألف زبون يزورون السوق كل سنة، فإن شركة بنده صارت تتضمن على حوالي أربعة مراكز تكون متخصصة بالتوزيعات الرئيسية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتوافر حوالي 600 شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي للسوق.
عروض بنده السعودية
- عروض بنده الأسبوعية 400 مل من البلسم أو الشامبو نوعه ألترا دوكس غارنيه يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 725 مل من كريم لوشن من النوع فازلين يكون بسعر 24.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية 100 جرام من التوازن العشبي غلو آند لفلي يكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده الشهرية الكيلو جرام من الروستو البرازيلي البقري يكون بسعر 36.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية 900 جرام من أفخاذ الدجاج الكاملة من النوع اليوم يكون بسعر 13.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 600 جرام من الدجاج المتبلة تندوري من النوع التنمية تكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
خصومات بنده اليوم
- تخفيضات بنده الشهرية الكيلو جرام من الجبن الرومي تشيزا لاند تكون بسعر 36.95 بدلًا من 49.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية الشوكولاتة من النوع مينيز مارس مقدار 247 جرام عدد 1 + 1 بسعر 18.75 بدلًا من 37.5 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم شوكولاتة من النوع سنيكرز مقدار 255 جرام عدد 1 + 1 تكون بسعر 18.75 بدلًا من 37.5 ريال سعودي.
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