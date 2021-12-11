- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية اقوى العروض فى نهاية العام تسوق الآن في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا من ضمن الشركات التي تشمل الكثير من العلامات التجارية التي تكون رائدة في كل أرجاء العالم، وكذلك فإن الشركة تعمل على تجهيز وتوفير العديد من المستحضرات والمستلزمات ومن ضمنها، كل الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والبرامج وهواتف المحمول والكمبيوتر المحمول، حيث يتواجد أيضًا بشركة اكسترا كافة المنتجات التي تخص الوقاية الشخصية مع الكثير من المستلزمات الثانية، ويتوافر مع جميع المستحضرات ضمان لمدة طويلة مع كل المنتجات المتواجدة في الشركة.
عروض اكسترا الأسبوعية تنزيلات الشتاء لهذا الآسبوع 50% خصم
عروض اكسترا الأسبوعية
شركة اكسترا تعد من إحدى الشركات المساهمة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تكون حريصة لكي تعرض تلك الخصومات والعروض على الكثير من المنتجات والمستلزمات وذلك قد يتم حدوثه باستمرار، كما أن الشركة تعتبر من ضمن الشركات التي تختص في مجال البيع للعديد من المستلزمات والمنتجات ومن ضمنها، جميع الإلكترونيات عن طريق التجزئة على سبيل المثال، جميع الأجهزة المنزلية والكهربائية وغير ذلك، حيث أن شركة أكسترا صارت تشمل اثنان وأربعون فرعًا يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية.
عروض شركة اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون حجمها 55 بوصة من النوع تي سي إل عالية الدقة تكون بسعر 1899 بدلًا من 2759 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم شاشة التليفزيون التي تكون بحجم 58 بوصة من النوع كلاس برو عالية الدقة تكون بسعر 1799 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية شاشة التليفزيون التي تكون بحجم 65 بوصة من النوع كلاس برو فائقة الوضوح سعرها يكون 2199 بدلًا من 4399 ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليوم
- خصومات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون التي تكون بحجم 55 بوصة عالية الدقة من النوع إل جي تكون بسعر 3799 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الشهرية تليفزيون من النوع سامسونج حجم 58 بوصة يكون بسعر 3299 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية المكيف الجداري من النوع جنرال 24000 وحدة بارد فقط يكون بسعر 4139 بدلًا من 5439 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية المكنسة الكهربائية بحجم 3 لتر من النوع هوفر 2200 واط باللون الأحمر أو باللون الرمادي تكون بسعر 299 بدلًا من 509 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية اقوى العروض فى نهاية العام تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.