نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض السدحان الأسبوعية للشتاء بادروا بالسرعة واغتنام الفرص في المقال التالي

مهرجان عروض السدحان السعودية تقدم أفضل العروض الأسبوعية على السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والبقالة، وغيرها العديد من السلع وأيضاً عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات وعروض الشتاء على البطاطين والدفايات، فبادروا بالسرعة والتوجه إلى أقرب فرع اليكم من فروع السدحان المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية للتمتع بأفضل العروض والتخفيضات لشراء جميع مستلزمات المنزل العصري، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم وأفضل عروض السدحان السعودية على السلع الغذائية والتموينية. عروض السدحان الأسبوعية على السلع الغذائية: كيس سكر ناعم الأسرة وزن 10 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

زيت حياة القلب والطبخ أو زيت صني ، سعة 1,5 لتر بسعر 11.50 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال.

تايد مسحوق غسيل وزن العبوة 5 كيلو جرام بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 76.75 ريال. عرض ديمة فرفشة شيبس طبيعي 21*12 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.00 ريال.

سان كارلو رقائق البطاطس 150 جم بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال.

والدن فارمز مربى قابلة للدهن وزن 340 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال. عرض 4 حبات قشطة طازجة وزن العبوة 100 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال.

ندى زبادي وزن 2 كيلو جرام للعبوة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال.

عرض 4 حبات حليب ندى كامل الدسم بسعر 12.95 ريال سعودي.

نوفا مياه صحية كرتونة بها 24 زجاجة سعة 550 مل بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال. أفضل عروض اللحوم والخضروات الطازجة: لحم تيس أثيوبي بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 48.95 ريال.

سمك شعور بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 41.95 ريال.

صدور فراخ فليه انتاج وزن الطبق 450 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

انتاج دجاج متبل بنكهة العسل وزن 500 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال. كيلو طماطم محلي بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال.

تمارا عجوة المدينة وزن 1 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 104 ريال.

فاصولياء خضراء بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 11.95 ريال.

باذنجان أسود بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 5.95 ريال.

فراولة مصري بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 6.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان عروض السدحان الأسبوعية للشتاء بادروا بالسرعة واغتنام الفرص - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان عروض السدحان الأسبوعية للشتاء بادروا بالسرعة واغتنام الفرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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