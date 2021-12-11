تحذير من خطورة تشغيل المدفأة عند الذهاب إلى النوم يعرض حياتك للخطر ويسبب الوفاه

أضرار الدفاية عند النوم حذر الدكتور كاران راج الجراح والمحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن وجامعة سندرلاند من استخدام التدفئة أثناء النوم وقال راج في مقطع فيديو على حسابه على “تيك توك” وفقًا لـ health.walla يتبعه 4.5 مليون شخص والحفاظ على غرفة باردة قبل النوم أمر حيوي لصحتنا كما أوضح: “الميلاتونين لا يزيد من هرمون الظلام وهو الهرمون الذي يفرزه أجسامنا في الظلام والذي يرسل إشارات إلى الدماغ للنوم وغالبًا ما يكون مجرد نوم ولكنه أيضًا هرمون يعزز مقاومة الشيخوخة وأضاف أن الميلاتونين هو جزء من النظام الذي ينظم كيميائيا دورة النوم والاستيقاظ ويمكن أيضا أن يسبب النعاس وانخفاض حرارة الجسم.

أضرار الدفاية عند النوم

يجب أن تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية حتى تنام فكلما انخفضت درجة الحرارة في الغرفة كلما اقتربت من درجة حرارة النوم المستهدفة لذلك ستنام أسرع درجة الحرارة تعني أن جسمك وعقلك سيكونان أكثر نشاطًا في محاولة لتهدئتك كما استشهد بدراسة في الفيديو أظهرت أن التعرض للبرد يمكن أن يزيد من كمية الدهون البنية التي تنتجها الخلايا الجذعية وأوضح أن اللون البني تساعد الدهون على تنظيم الدم في مستويات الكوليسترول والجلوكوز وتحسين حساسية الأنسولين.

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