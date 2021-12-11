نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 طرق لإزالة بقع العرق الصفراء تحت الإبط من الملابس بسهولة في المقال التالي
كيفية إزالة البقعة تحت الإبط تعتبر بقع العرق الصفراء من المشاكل الشائعة في كل منزل لذلك تجد أن العديد من ربات البيوت يجربن العديد من منتجات التنظيف لإزالة بقع العرق الصفراء ولكن دون جدوى من خلال مطبخ زوجتي سنوفر لك 5 طرق فعالة لإزالة بقع العرق الصفراء من ملابسك.
كيفية إزالة البقعة تحت الإبط
- الطريقة الأولى هي 3٪ بيروكسيد الهيدروجين صودا الخبز صابون غسيل الصحون “صودا الخبز” وفرشاة أسنان لمدة ساعة ثم غسلها في الغسالة بالطريقة المعتادة وبعد ذلك ستجد أن البقعة تختفي بطريقة سحرية
- الطريقة الثانية هي الخل الأبيض صودا الخبز هذه الطريقة فعالة أيضًا لأن التفاعل بين صودا الخبز والخل الأبيض رائع لذا جرب نفس الطريقة التي ذكرناها سابقًا ما عليك سوى نثر صودا الخبز على الوجه ورش الخل و اتركيه لمدة دقيقة حتى يتفاعل الخل مع الماء الفوار ثم امسحيه بفرشاة أسنان قديمة ثم اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالطريقة العادية حتى تختفي البقعة الصفراء.
- الطريقة الثالثة هي فرك البقعة بالليمون وهي طريقة فعالة لإزالة البقعة فقط افركي البقعة بالتساوي واستخدمي الليمون واتركيها لمدة ساعة ثم اغسليها كالمعتاد.
- الطريقة الرابعة هي أخذ قطعة من الأسبرين المبشور وفركها بسائل الغسيل ثم تركها لمدة ساعة أو حتى بين عشية وضحاها يمكن إزالة البقع الصفراء.
- الطريقة الخامسة أيضًا يمكن أن تستخدم فيها الأمونيا أو الأمونيا لإزالة بقع العرق الصفراء والتي لها فوائد كبيرة لغسيل الملابس امزج نصف كوب من الأمونيا مع 4 أكواب من الماء. اسكبي المحلول على البقعة واتركيه لمدة ساعة أو أقل وستلاحظين على الفور اختفائه.
نصائح لتجنب مشاكل البقعة
قبل ارتداء القميص اغسلي الإبط أولاً ثم استخدمي مزيل العرق عالي الجودة وقومي بقلبه قبل ارتداء القميص ورشي القليل من بودرة الأطفال تحت إبط القميص قبل ارتدائه وتعامل مع البقع في كل مرة تغسل فيها الملابس اغسل الملابس المتسخة فور ارتدائها واستخدم منتجات إزالة البقع (مثل OxiClean أو Spray & Wash) للمعالجة المسبقة للبقع البقع الجديدة أسهل في الإزالة من البقع القديمة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 طرق لإزالة بقع العرق الصفراء تحت الإبط من الملابس بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.