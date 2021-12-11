5 طرق لإزالة بقع العرق الصفراء تحت الإبط من الملابس بسهولة

كيفية إزالة البقعة تحت الإبط تعتبر بقع العرق الصفراء من المشاكل الشائعة في كل منزل لذلك تجد أن العديد من ربات البيوت يجربن العديد من منتجات التنظيف لإزالة بقع العرق الصفراء ولكن دون جدوى من خلال مطبخ زوجتي سنوفر لك 5 طرق فعالة لإزالة بقع العرق الصفراء من ملابسك.

كيفية إزالة البقعة تحت الإبط

الطريقة الأولى هي 3٪ بيروكسيد الهيدروجين صودا الخبز صابون غسيل الصحون “صودا الخبز” وفرشاة أسنان لمدة ساعة ثم غسلها في الغسالة بالطريقة المعتادة وبعد ذلك ستجد أن البقعة تختفي بطريقة سحرية

الطريقة الثانية هي الخل الأبيض صودا الخبز هذه الطريقة فعالة أيضًا لأن التفاعل بين صودا الخبز والخل الأبيض رائع لذا جرب نفس الطريقة التي ذكرناها سابقًا ما عليك سوى نثر صودا الخبز على الوجه ورش الخل و اتركيه لمدة دقيقة حتى يتفاعل الخل مع الماء الفوار ثم امسحيه بفرشاة أسنان قديمة ثم اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالطريقة العادية حتى تختفي البقعة الصفراء.

الطريقة الثالثة هي فرك البقعة بالليمون وهي طريقة فعالة لإزالة البقعة فقط افركي البقعة بالتساوي واستخدمي الليمون واتركيها لمدة ساعة ثم اغسليها كالمعتاد.

الطريقة الرابعة هي أخذ قطعة من الأسبرين المبشور وفركها بسائل الغسيل ثم تركها لمدة ساعة أو حتى بين عشية وضحاها يمكن إزالة البقع الصفراء.

الطريقة الخامسة أيضًا يمكن أن تستخدم فيها الأمونيا أو الأمونيا لإزالة بقع العرق الصفراء والتي لها فوائد كبيرة لغسيل الملابس امزج نصف كوب من الأمونيا مع 4 أكواب من الماء. اسكبي المحلول على البقعة واتركيه لمدة ساعة أو أقل وستلاحظين على الفور اختفائه.

نصائح لتجنب مشاكل البقعة

قبل ارتداء القميص اغسلي الإبط أولاً ثم استخدمي مزيل العرق عالي الجودة وقومي بقلبه قبل ارتداء القميص ورشي القليل من بودرة الأطفال تحت إبط القميص قبل ارتدائه وتعامل مع البقع في كل مرة تغسل فيها الملابس اغسل الملابس المتسخة فور ارتدائها واستخدم منتجات إزالة البقع (مثل OxiClean أو Spray & Wash) للمعالجة المسبقة للبقع البقع الجديدة أسهل في الإزالة من البقع القديمة.