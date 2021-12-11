نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتعانى من برودة قدميك في الشتاء.. 4 نصائح فعالة للحصول على الدفء في المقال التالي

القدم الباردة أحد أعراض المشكلات الصحيةمع قدوم الشتاء والانخفاض المستمر في درجات الحرارة يشعر الكثير منا بالبرد وخاصة أقدامنا ويشكو الكثير من الناس من برودة القدم مثل معركة مستمرة ولكن وفقًا لـ Express هناك بعض الطرق للحفاظ عليها طوال الموسم تقرير كل الدفء الأقدام الباردة هي مجرد استجابة طبيعية للجسم لدرجات الحرارة الباردة في الطقس البارد عندما ينخفض ​​تدفق الدم تشعر اليدين والقدمين بالبرودة وعدم الراحة عادة ما يكون الشعور بالبرد المستمر مجرد أثر جانبي لبيئتك أو ملابسك ولكن في بعض الحالات قد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة. القدم الباردة أحد أعراض المشكلات الصحية ضعف الدورة الدموية والدم الساخن لا يمكن أن يصل إلى كل جزء من الجسم. فقر الدم: يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى نقص خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يتسبب داء السكري من النوع 1 والنوع 2 في تلف الأعصاب والشعور بالبرد أو الوخز. يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى انخفاض الدورة الدموية في القدمين. 4 طرق للحفاظ على القدمين دافئة زيادة الدورة الدموية و مكافحة ضعف الدورة الدموية عن طريق الحفاظ على النشاط البدني ابذل مجهودًا واعيًا للوقوف لمدة ساعتين على الأقل يوميًا وممارسة الرياضة خاصة إذا كان عملك يتطلب حركة أقل وجلوسًا أكثر و يمكن أن يسبب التدخين أيضًا مشاكل في الدورة الدموية.

إعادة تقييم نظامك الغذائي للبقاء بصحة جيدة ونشاطًا هو نصف المعركة فقط إذا كان نظامك الغذائي غير متوازن فقد تكون أكثر برودة مما تتخيل لذا تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم وتقليل الدهون المشبعة والسكر والأطعمة الغنية بالكوليسترول.

المشي في الشتاء مفيد للجسم والعقل ولكن في الطقس البارد وسيكون اختيار الأحذية مختلفًا لذا يرجى اختيار أحذية أكثر سمكًا مثل أحذية المشي لمسافات طويلة وأحذية رياضية شبكية لتأمين الدفء والأقدام الدافئة وارتداء سميك بعض الجوارب الصوفية أكثر راحة حافظ على الدفء عند المشي في الهواء الطلق في الشتاء.

حافظي على قدميك جافتين الجوارب الرطبة من أكثر أسباب برودة القدمين شيوعًا لذا حافظي على جواربك جافة في جميع أنحاء المنزل واختاري الأحذية المناسبة في الأيام الممطرة أو الثلجية. الوسوم عمر شويل - جدة لو بتعانى من برودة قدميك في الشتاء.. 4 نصائح فعالة للحصول على الدفء - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو بتعانى من برودة قدميك في الشتاء.. 4 نصائح فعالة للحصول على الدفء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.