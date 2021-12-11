مشروب بسيط يحمي من السكتة الدماغية تناوله صباحاً

مشروب يحمي من سكته قلبية كشفت إخصائية التغذية البريطانية كاري روكستون، أهمية تناول عصير البرتقال الطازج مؤكدة أن تناوله في الصباح يساعد في منع الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20% وأكدت الدكتورة روكستون في تصريحات مع صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية على ضرورة تناول عصير البرتقال الطازج في الصباح كاشفة أن عصير البرتقال يعتبر خيارا رائعا لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 15 إلى 20%.

مشروب يحمي من سكته قلبية

وأشارت إلى أنه يحتوي على مكونات مفيدة جدا لصحة القلب والأوعية الدموية وهي البوليفينول والبوتاسيوم، موضحة أن “الدراسات السريرية تشير إلى أن مادة البوليفينول في عصير الفاكهة مثل: عصير البرتقال أو الأنثوسيانين في عصير التوت تريح الأوعية الدموية عن طريق تقليل تنظيم الجينات الرئيسة المسؤولة عن الالتهاب والإجهاد التأكسدي”.

فوائد عصير البرتقال

وأضافت أن “دراسات حديثة أخرى تشير إلى أن عصير الفاكهة وخاصة البرتقال يوفر فائدة مماثلة للفاكهة الكاملة عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية لافتة إلى أن البوتاسيوم الموجود في بعض عصير الفاكهة يساعد أيضا في خفض ضغط الدم لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية وبشأن كمية العصير الواجب شربها أشارت إلى أن بعض الدراسات نصحت بما يصل إلى 500 مليلتر يوميا محذرة في الوقت ذاته من أن عصير الفاكهة هو مصدر للسكريات الطبيعية والسعرات الحرارية لذا فإن كوبا واحدا يوميا هو الأفضل.