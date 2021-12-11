شوف أقوى عروض بنده الاسبوعية بخصم 50% على الأجهزة الكهربائية والجوالات

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عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الاسبوعية بخصم 50% على الأجهزة الكهربائية والجوالات، كعادتنا معكم أعزائي متابعي موقع ثقفني نقدم لكم آخر عروض هايبر بنده السعودية لهذا الأسبوع، والتي تحتوى على تخفيضات تصل إلى نصف السعر وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. حيث تتوفر طاهية الأرز جيباز سعة 1.8 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال بخصم بلغ 42% تقريباً، كما تتوفر عصارة جيباز 4*1 بسعر 159 ريال بدلا من 229 ريال بخصم يصل إلى 31%، ويتوفر مايكرويف وايت وستنج هاوس باللون الأبيض سعة 20 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 359 ريال بخصم بلغ 25%.

أقوى عروض هايبر بنده السعودية لهذا الأسبوع

تضمنت عروض الأجهزة من هايبر بنده بالأسبوع الثاني من شهر ديسمبر غلاية كهربائية كليك أون سعة 1.8 لتر، وتوفرت بسعر 29 ريال بدلا من 59 ريال بأقل من نصف السعر ضمن تخفيضات نهاية العام، وتوفرت قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 329 ريال بدلا من 599 ريال بتخفيض 45%، وتوفرت مكواة كيلكون بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال بخصم 26%. توفرت أيضاً ضمن عروض بنده الاسبوعية على الأجهزة الكهربائية مكنسة كهربائية كليكون سعة 25 لتر،وبلغ سعرها 229 ريال بدلا من 349 ريال بخصم 35%، وتوفرت غسالة بتعبئة علوية وايت ويستنج هاوس باللون الأبيض سعة 9 كيلو بسعر 699 ريال بدلا من 879 ريال.

توفر خلاط كليكون 4*1 سعة 1500 وات بسعر 119 ريال بدلا من 175 ريال ضمن عروض بنده لنهاية العام، وخلاط سينكور باللون الأسود بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال بخصم 24%، وخلاط يدوي جيباز 4*1 بسعر 79 ريال بدلا من 129 ريال بتخفيض 39%، وقطاعة سينكور بسعر 109 ريال بدلا من 129 ريال بتخفيض 16%. كما توفرت ضمن عروض بنده الاسبوعية عصارة كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 135 ريال بتخفيض 27%.

تخفيضات بنده على الجوالات

وننتقل بتقريرنا إلى عروض هايبر بنده الأخيرة على الجوالات، حيث توفر تخفيض 16% على جوال لينوفو كي 13 بتقنية 4G وبلغ سعره داخل العرض 379 ريال بدلا من 449 ريال. كما توفر جوال سامسونج اي 12 بتقنية 4G بسعر 549 ريال بدلا من 599 ريال بخصم خمسين ريال. وتضمنت تخفيضات الجوالات عرض خاص وتخفيض مميز بلغ 22% على جوال هواوي نوفا 7 أي بتقنية 4G، حيث بلغ سعره 899 ريال بدلا من 1149 ريال.

يتوفر جوال لينوفو نوت كي 12 مع تقنية 4G بسعر 569 ريال بدلا من 899 ريال في عرض مغري بخصم بلغ 37%، وتوفر جوال شاومي ريدمي 10 بتقنية 4G بسعر 549 ريال بدلا من 649 ريال بتخفيض 16%، كما توفر جوال شاومي ريدمي 9 أي بتقنية 4G بسعر 369 ريال بدلا من 399 ريال، وجوال هواوي واي 7 أي بتقنية 4G بسعر 729 ريال بدلا من 769 ريال ضمن أقوى عروض بنده الاسبوعية.