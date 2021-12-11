شوف أحدث عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية

عروض إكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة المنزلية خصومات وتخفيضات تصل ل50٪ من سعر المنتج، ويسعي دائماً لإرضاء العملاء من حيث توفير كل الأجهزة التي يحتاج اليها البيت، بجودة عالية وكل الأنواع وبأسعار متفاوتة بحيث أن كل عميل يرغب في جهاز بنوع معين بسعر يناسبة يكون متوفر في اكسترا وهو يعتبر من أهم المتاجر للأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية فكل ما تحتاجه سوف يكون متوفر في أي وقت وفي كل الفروع والاسعار المناسبة لكل عميل ليصل إكسترا في النهاية الي ارضاء جميع العملاء.

عروض اكستر في المملكة العربية السعودية :

تعتبر اكسترا من أقوى المتاجر المتخصصة في بيع الإلكترونيات في السعودية من هواتف المحمول بكل أنواعها والشاشات والغسالات والثلاجات وغيرهم كثيرا من الأجهزة الضرورية لكل عميل وكل جهاز يتوفر في اكسترا بكل الأنواع والماركات.

ومن هذة الأجهزة المتواجدة داخل العرض هوفر مكنسة كهربائية 2400 واط وفيليبس كاوية بخار 2000 واط وتيفال كاوية بخار 2400 واط وأيضاً متوفر داخل العرض كاوية بخار فيليبس 2400 واط و دفاية كهربائية كولين 4شمعات ويضم العرض بوتاجازات عالية الجودة كبوتاجاز لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز و جليم غاز موقد ويضم العرض غسالات عديدة منها غسالة كاندي تعبئة أمامية و غسالة توشيبا تعبئة علوية وغسالة سامسونج تعبئة أمامية وسوف نتناول العرض على الأجهزة الكهربائية بالتفصيل في الأسطر الآتية.

عروض اكستر على الأجهزة المنزلية: