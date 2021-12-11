نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
عروض إكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة المنزلية خصومات وتخفيضات تصل ل50٪ من سعر المنتج، ويسعي دائماً لإرضاء العملاء من حيث توفير كل الأجهزة التي يحتاج اليها البيت، بجودة عالية وكل الأنواع وبأسعار متفاوتة بحيث أن كل عميل يرغب في جهاز بنوع معين بسعر يناسبة يكون متوفر في اكسترا وهو يعتبر من أهم المتاجر للأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية فكل ما تحتاجه سوف يكون متوفر في أي وقت وفي كل الفروع والاسعار المناسبة لكل عميل ليصل إكسترا في النهاية الي ارضاء جميع العملاء.
عروض اكستر في المملكة العربية السعودية :
تعتبر اكسترا من أقوى المتاجر المتخصصة في بيع الإلكترونيات في السعودية من هواتف المحمول بكل أنواعها والشاشات والغسالات والثلاجات وغيرهم كثيرا من الأجهزة الضرورية لكل عميل وكل جهاز يتوفر في اكسترا بكل الأنواع والماركات.
ومن هذة الأجهزة المتواجدة داخل العرض هوفر مكنسة كهربائية 2400 واط وفيليبس كاوية بخار 2000 واط وتيفال كاوية بخار 2400 واط وأيضاً متوفر داخل العرض كاوية بخار فيليبس 2400 واط و دفاية كهربائية كولين 4شمعات ويضم العرض بوتاجازات عالية الجودة كبوتاجاز لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز و جليم غاز موقد ويضم العرض غسالات عديدة منها غسالة كاندي تعبئة أمامية و غسالة توشيبا تعبئة علوية وغسالة سامسونج تعبئة أمامية وسوف نتناول العرض على الأجهزة الكهربائية بالتفصيل في الأسطر الآتية.
عروض اكستر على الأجهزة المنزلية:
- كاوية فيليبس بخار، 2100 واط متوفرة باللون الأزرق والخصم يوفر 27.93٪ سارع بالحصول على العرض، السعر قبل العرض 179 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 129 ريال سعودي.
- كاوية براون بخار 2600 واط مانع تنقيط مانع تكلس 300 مل متوفرة باللون الأزرق، السعر داخل العرض لفترة محدودة 469 ريال سعودي.
- كاوية بخار تيفال 2400 واط متوفرة باللون الأخضر، يتوفر علية خصم تصل إلى 33.45٪، السعر قبل العرض 269 ريال سعودي وداخل العرض السعر 179 ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية هوفر 2400 واط متوفر باللون فضي/أسود، لا تجعل العرض يفوت العرض يوفر 44.49٪ السعر قبل العرض 899 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 499 ريال سعودي.
- عرض التوفير مكنسة كهربائية هوفر بادر بالحصول على العرض لتوفير وخصم يصل 33.42٪، السعر قبل العرض 359 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 239 ريال سعودي.
- أحصل على العرض الأن واستمتع بالخصم يصل الي 42.51٪، غسالة كاندي تعبئة أمامية14 كيلو إنفيرتر واي فاي متوفرة باللون الفحمي، السعر قبل العرض 3999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2299 ريال سعودي.
- غسالة توشيبا تعبئة علوية لضمان راحة العميل وخصم يصل ل 39.29٪، 10كيلو و8 برامج متوفرة باللون الفضي، السعر قبل العرض 2799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1699 ريال سعودي.
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