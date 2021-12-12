انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sport الرياضية على القمر الصناعي النايل سات 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قناة أون تايم سبورت الرياضية من أبرز القنوات الرياضية بالإعلام المصري الرياضي، وتعمل القناة على نقل صورة حية ومباشرة من أرض الملاعب الرياضية بجودة عالية وتقنية بإشارة قوية لمتابعة المباريات بالبطولات المختلفة العربية والعالمية والمباريات الودية، فضلًا عن نقل مباريات بطولة كأس العرب، إليكم نستعرض تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات.

قناة أون تايم سبورت الرياضية

تم الدمج بين قناة أون سبورت الرياضية وقناة تايم سبورت الرياضية في مارس عام 2020 للحصول على قناة أون تايم سبورتس الرياضية، ومن الجدير بالذكر أن القناة هي مملوكة بالاشتراك بين كل من الهيئة الوطنية للإعلام والمتحدة للخدمات الإعلامية، ومدير القناة هو حسن عبد الله وحسين زين.

كما تهدف القناة إلى تقديم محتوى رياضي مميز لمحبي الساحرة المستديرة على المستوى المصري والعربي والدولي، وقد حصلت القناة على حقوق بث للبطولات المختلفة، وهي:

الدوري المصري الممتاز.

دوري أبطال أفريقيا.

مباريات المنتخب المصري المختلفة.

كأس مصر.

كأس السوبر المصري.

كما أن القناة تنقل مباريات كرة اليد والكرة الطائرة وكأس العالم لكرة اليد، ودوري السوبر لكرة السلة المصري، ومن أبرز المذيعين في قناة أون تايم سبورت والمحللين والإعلاميين الرياضيين أحمد شوبير، وسيف زاهر، وإبراهيم فايق، وإبراهيم عبد الجواد، وكريم حسن شحاتة، وحازم إمام، ووليد صلاح الدين وحسن المستكاوي، ومحمد أبو العلا، وغيرهم.

برامج قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت الرياضية من أشهر القنوات المصرية التي يرتاد رؤيتها الملايين على مستوى مصر والوطن العربي، ومن أشهر البرامج:

ملعب أون تايم.

كل الملاعب.

ملاعب الأبطال.

مونديال مصر.

ستاد اليد.

بي أون تايم.

دقيقة 60

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

يتمكن جميع محبي ومتابعي قناة أون تايم سبورت الرياضية من متابعة محتوياتها عبر القمر الصناعي النايل سات عبر ضبط بيانات تردد القناة on time sports التالية على جهاز الاستقبال، وهي: