شوف عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir حتى 50% في مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والالكترونيات بأسعار مخفضة من شركة جرير للتسويق jarir مع خصم يصل إلى 50% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، والتي تضم كل أنواع الأجهزة الإلكترونية من كل الشركات العالمية الكبيرة الرائدة منذ سنين في هذا المجال، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir حتى 50% في مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير تشمل مختلف أنواع الجوالات والالكترونيات من الساعات الذكية وأجهزة جرير لابتوب بكل المقاسات والأحجام، وقد وصلت التخفيضات الكبرى في الأسعار إلى 50% في كل الفروع الموجودة في المملكة العربية السعودية، كما يقدم الموقع الرسمي تخفيضات أسبوعية من خلاله حصريًا لسكان المملكة.

عروض جرير

نعرض لكم في التالي تخفيضات متاجر السعودية الخاصة بفروع موقع جرير حتى 37% على الجوالات من الأيفون iphone ، و سامسونج samsung ، و هواوي huawei ، و اوبو oppo ، على أن تحصلون عليها بأسعار ممتازة، بالإضافة إلى عرض الإستبدال المقدم من على الموقع والفروع.

jarir

جوال اوبو رينو 5 برو oppo reno5 pro ، بسعة 256 جيجابايت و 12 جيجابايت رام، تقنية دعم الجيل الخمس 5 جي، بسعر مخفض 14% قدره 2399 ريال سعودي بدل من 2799 ريال سعودي بتوفير 400 ريال سعودي.

جوال هواوي ميت 40 برو huawei mate 40 pro ، بسعة 256 جيجابايت و 8 جيجابايت رام، بسعر مخفض 10% قدره 3699 ريال سعودي بدل من 4099 ريال سعودي بتوفير 400 ريال سعودي.

مكتبات جرير

متاح في جرير السعودية الكثير من الساعات الذكية بسعر مخفض حتى 50% مع هدايا مجانية قيمة جدًا، بجانب الساعات الذكية من سامسونج وابل الشهيرتان، وكل الساعات تتسم بتصميمات مميزة وألوان رائعة تتناسب مع الأذواق كلها للشباب وغير الشباب، سواء الألوان الفاتحة أو الداكنة، مع ألوان تناسب الفتيات أيضًا.

جرير

تقدم جرير لابتوب أجهزة لاب توب حديثة من ماركات شهيرة تتيح لك الحصول على جهاز بمواصفات حديثة مع توفير مبلغ كبير بالمقارنة بالمتاجر الأخرى، وهذا يضم أجهزة لابتوب جرير ابل وهواوي ، و مايكروسوفت microsoft ، واتش بي، بخصم حتى 20%.

خصومات جرير للجوالات والالكترونيات عرضناها على حضراتكم بأقل الأسعار على الساعات الذكية واللاب توب، مع عرض الإستبدال الحصري، على أن نكمل لكم باقي عروض الأجهزة من الشاشات والطابعات وأجهزة العرض والصوت التي تشمل تخفيضات جرير الكبرى في المملكة العربية السعودية بجانب تفاصيل تقسيط جرير الجديدة، فتابعونا لتصلكم التخفيضات فور عرضنا لها.