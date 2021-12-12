أسنان بيضاء كالؤلؤ في ثواني.. المعجزة الربانية لتبيض الأسنان في المنزل وازالة الجير والأصفرار نهائيا

تبييض الأسنان من أبرز العمليات التي يتم عملها ‏خلال الفترة الاخيرة وذلك بسبب انتشار ثقافة تبيض الأسنان والحصول على لون مختلف ربما اصبح الامر وسهلا الآن لأن عملية تبييض الأسنان أصبحت متاحة للجميع وهناك الكثير من العيادات التي تقوم بعمل هذا التبييض بأسعار منطقية ومناسبة لجميع الأفراد ولكن تكون مشكلة هذه العمليات أنها مع الوقت ينتهي مفعولها لذلك من الأفضل استخدام بعض الطرق التي يكون مفعولها مستمرة طوال الوقت وهي مكونة من مكونات طبيعية ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة طبيعية يمكن من خلالها الوصول إلى تبيض الأسنان.

‏طريقة تبييض الأسنان باستخدام قشور الفواكه

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طريقة تبييض الأسنان باستخدام قشور الفواكه أصبحت من الطرق المشهورة في الآونة الاخيرة وذلك لأنها تؤدي إلى نتائج سريعة مع الوقت ويمكن استخدام بعض المكونات الأخرى مع الملح من خلال هذه الطريقة التي يمكن عملها بالخطوات التالية:

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نحضر احد خشور الفواكه الطازجة يمكن أن تكون قشور الموز أو قشور برتقال أوقشور ليمون او غيرها.

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‏ بعد ذلك نقوم بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بشكل طبيعي.

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‏ نحضر قطع من قشور الفواكه نستخدمها في تدليك الأسنان جيدا.

يمكن اضافة بعض الملح حتى تكون العمليك أكثر فعالية.

بعد أن يتم الانتهاء من عملية تبييض الأسنان بقشور الفواكه يمكن المضمضة باستخدام الملح.

لا يمكن استخدام قشور الفواكه بعد أن تجف أو بعد أن يمر عليها يوم واحد لأن تصبح ضارة ولا بد أن تكون اقشور الفواكه طازجة وتم الحصول عليها حديثًا.

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طريقة تبييض الأسنان بواسطة بيكربونات الصوديوم

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بيكربونات الصوديوم من المواد التي لها مفعولها قوي ويمكن استخدامها في عملية تبييض الأسنان كما في الخطوات التالية:

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