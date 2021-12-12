شوف أقوى تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية وعروض تصل حتى نصف السعر

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هتستمتع بأقوى تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية وعروض تصل حتى نصف السعر كل ذلك وأكثر داخل أسواق بنده، هايبر بنده ينتظركم خلال هذا الأسبوع داخل جميع أسواق هايبر بنده لتستمتعوا بفرص تسوق قوية ورائعة مع عروض تصل لنصف السعر على عدد كبير من أفضل المنتجات، واحصل على عروض مقدمه من سوبر ماركت هايبر بنده على اللحوم الطازجة بأعلى جودة وأقل سعر، هذه العروض بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي 4 جمادى الأول وتستمر إلى الثلاثاء الموافق 10 جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاذ الكميات المحددة للمنتجات من داخل أسواق بنده. أقوى تخفيضات هايبر بنده على اللحوم: تخفيضات بنده على نقانق / مفروم بقري قليل الشحم بقري برازيلي سعر الكيلو قبل الخصم هو 39.95 ريال سعودي، وسعر الكيلو بعد التخفيض المقدم من أسواق بنده هو 26.95 ريال سعودي وهو سعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم.

اشتري مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بعد الخصم، وسعر الكيلو قبل الخصومات المقدمة من هايبر بنده هو 39.95 ريال سعودي.

روستو لحم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو هو 44.95 ريال سعودي قبل الخصم. وبالنسبة لسعر الكيلو بعد الخصم أي سعر البيع للعملاء هو 36.95 ريال سعودي.

لحم ستروجانوف بقري برازيلي مقدم من هايبر بنده بسعر 35.95 ريال سعودي. للكيلو بدلاً من سعر الكيلو قبل التخفيض وهو 46.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو كفتة من اللحم البقري البرازيلي بسعر 38.95 ريال سعودي وهو سعر الكيلو الأساسي قبل الخصم المقدم من أسواق هايبر بنده لعملاءه الكرام وسعر الكيلو للبيع لكافة العملاء بعد الخصم هو 25.95 ريال سعودي.

استفيد من عروض هايبر بنده على برجر بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي. بدلا من سعر الكيلو الأساسي قبل الخصومات وهو 39.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على كيلو من لحم الفخذ لخروف أسترالي بالعظم مبرد داخل جميع فروع هايبر بنده. للبيع بسعر 47.95 ريال سعودي بدلا من سعر 57.95 ريال سعودي. وهو السعر الأصلي للكيلو قبل التخفيضات الموجودة داخل سوبر ماركت هايبر بنده.

فخذ خروف سواكني بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من سعر 68.95 ريال سعودي. وأيضا يمكنك الحصول على كتف خروف سواكني الكيلو بسعر 67.95 ريال سعودي قبل الخصم. وسعر الكيلو بعد الخصم هو 53.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية وعروض تصل حتى نصف السعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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