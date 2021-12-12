خلطة سحرية جبارة تنظيف المخدة أو الوسادة من البقع الصفراء هترجع جديدة جبارة

تنظيف المخدة أو الوسادة من البقع، تواجه السيدات بمرور الوقت مشكلة الوسادات التي يتغير لونها إلى اللون الأصفر بسبب تراكم العرق أثناء النوم ويجف في الوسادة ويترك بقع صفراء يصعب التخلص منها وتلجأ بعض النساء

للتخلص من الوسادات نهائيًا بسبب منظرها السيئ ولذلك سوف نقدم إليكي عزيزتي طرق تنظيف الوسادة من البقع الصفراء وجعلها ناصعة البياض مرة أخرى.

تنظيف المخدة أو الوسادة من البقع

الطريقة الأولى لتنظيف الوسادة من البقع الصفراء

ونستخدم في هذه الطريقة الغسالة العادية للتخلص من آثار الاصفرار وذلك بالخطوات التالية:

نقوم بفصل أكياس المخدات عن المخدات إذا كانت منفصلة عنها.

نملئ الغسالة العادية بالماء المغلي أو الساخن بدرجة عالية.

نضع في المياه كوب من مسحوق الغسيل المستخدم.

نضيف إلى المياه كوب من الكلور مع كوب من الكلوريكس.

نقوم بتشغيلها حتى تختلط المكونات جيدًا مع الماء قبل أن نضع الأكياس.

بعد ذلك نقوم بوضع الأكياس واحدة تلو الأخرى حتى يكونوا منفصلين وتقوم الغسالة بتنظيفهم جيدًا.

بعد عدة لفات نقوم بتغيير المياه ونضع مياه جديدة مع استخدام مساحيق الغسيل مرة أخرى.

نضع الأكياس في المياه الجديدة حتى نلاحظ نظافتها تمامًا ثم نقوم بإخراجها وعصرها.

ننشر الأكياس حتى تجف ونلاحظ أنها أصبحت ناصعة البياض.

الطريقة الثانية للتخلص من آثار البقع الصفراء في الوسادة

وهنا يمكن تنظيف الوسادات باستخدام الغسالة الأتوماتيك وتكون كالآتي:

نقوم بفك أكياس المخدات منها وإذا كانت المخدات ملتصقة نضعها في الغسالة كما هي.

نقوم بإعداد نظام الغسالة على دورة مياه ساخنة.

نضع الوسادات في الغسالة أو الأكياس.

اغلق الغسالة ونضع مسحوق الاتوماتيك المستخدم مع كوب من الكلوريكس.

نقوم بعمل دورتين لها في المياه الساخنة ثم دورة العصر لكي تجففها ثوم نخرج الوسادات ونلاحظ اختفاء البقع الصفراء.

الطريقة الثالثة لتنظيف الوسادة الصفراء