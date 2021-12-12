نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات ايفون ١٤ المنتظرة iPhone 14 بكل مواصفاته ومميزاته في المقال التالي

أهم مميزات ايفون ١٤. الميزات المنتظرة من آيفون 14 بعد أن قامت شركة أبل العالمية بطرح آيفون 13 في الأسواق والجميع في حالة بحث وانتظار عن المميزات التي سيحتوي عليها آيفون 14، حيث تقوم شركة أبل بإضافة مميزات ايفون ١٤ المجموعة من المميزات والخصائص الجديدة في كل هاتف جديد تقوم الشركة بطرحه، حيث أن المعروف عن شركة أبل أنها تقوم بإصدار هاتف جديد كل عام. معلومات عن هواتف آيفون شركة أبل الآن تمتلك سلسلة من الهواتف، حيث تقوم شركة أبل في شهر سبتمبر من كل عام بإصدار هاتف جديد. يحتوي على خصائص وإمكانيات أعلى من الهاتف الذي يسبقه، وبذلك قامت شركة أبل في هذا العام بطرح هاتف آيفون 13. الذي يتمتع بمجموعة مميزة ورائعة من الخصائص التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص والتي تتميز بعدم توافرها في أي هاتف محمول آخر.

بعد أن يتم إصدار هذا الهاتف يبحث الأشخاص عن مميزات وخصائص الهاتف الذي يليه والذي سيطلق عليه اسم آيفون 14. كما أنه من المتوقع أن تكون هذه التسريبات حول هذا الهاتف غير صحيحة بشكل كامل ولكن تكون أقرب إلى الواقع.

كما قام المتخصصون بالإعلان أن شركة أبل لم تنتهي من تحديد الخصائص التي سيحتوي عليها هذا الهاتف الجديد. لذلك من الممكن أن تكون بعض التسريبات غير دقيقة. تسريبات حول مميزات ايفون ١٤ من المتوقع أن يتم إصدار هاتف آيفون 14 في عام 2022. حيث يعتبر هذا الهاتف التالي الذي ينتظره المستخدمين، حيث تستمر شركة أبل في إصدار هاتف جديد في شهر سبتمبر. ولم تخلف شركة أبل هذا الموعد إلا في عام 2020 وذلك كان بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع البلاد.

تأتي جميع هواتف أبل الجديدة بمعالج A16. كما تحتوي أيضاً هذه الهواتف على معالج تصنيع 5 نانومتر. هذا المعالج الذي يحمل دقة تصنيع عالية جداً وقدرة غير طبيعية في إتمام عدد من العمليات في دقائق قليلة.

من أكثر المواصفات التي تخص آيفون 14 هو أن الإطار الخاص به مصنوع من مادة التيتانيوم المميز وليس من مادة الستانلس ستيل، حيث يزيد ذلك من مميزات الجهاز. الوسوم عمر شويل - جدة مميزات ايفون ١٤ المنتظرة iPhone 14 بكل مواصفاته ومميزاته - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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