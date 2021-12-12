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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة عمل المعمول بكل سهولة بالمنزل بألذ الحشوات التي يفضلها الجميع في المقال التالي
طريقة عمل المعمول هي من أشهر الحلويات المنتشرة بجميع البلاد العربية تقدم بجميع المناسبة العامة والخاصة تشبه كحك العيد ولكن تختلف بعض الشيء تقدم سادة وبحشوات مختلفة وأشهرهم معمول التمر الذي لا يخلو من أي بيت سعودي منها تعده السيدات كفطور بسيط لعائلتها ولا تستغرق وقت بتحضيرها تحتوي الحبة الواحدة على نسبة عالية من السعرات الحرارية.
طريقة عمل المعمول بكل سهولة بالمنزل بألذ الحشوات التي يفضلها الجميع
وأول من قام بأعداده هم القدماء المصريين وكانوا ينقشون أعمدة الشمس على وجه وكانوا يطلقون عليها الآله أمون كان يتم صنعها على شكل دائري ويعد بطريقتين مختلفتين بالدقيق والسميد تتميز هذه الوصفة بتوافر جميع مكونتها بالمنزل لذا قومي بمفاجأة الجميع وحضريها بأسرع وقت بأقل التكلفة.
طريقة عمل المعمول بالتمر
المكونات
- كيلو دقيق أبيض حلويات.
- أربع بيضات. كوب زبدة مذابة.
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة حبهان مطحون (هيل).
- ملعقة صغيرة ملح.
مكونات الحشوة
- كيلو عجوة النواة.
- أو تمر مجفف منزوع النواة.
- ماكينة المعمول.
- نصف كوب سمن مذاب.
- سكر بودرة للتزين.
طريقة التحضير
- نحضر الحشو أولا نضع طاسه كبيرة عميقة على النار، نضيف السمن والعجوة ونقلبهم.
- نترك العجين تبرد قليلا ونكورها بأحجام صغيرة ثم ننخل الدقيق جيداً في وعاء عميق.
- نضيف المكونات الجافة السكر البودر والبيكنج بودر ونقلبهم مع الدقيق.
- نخفق البيض بالمضرب الكهربائي ثم نضفهم على الدقيق.
- نقلب جميع المقادير حتى يختلط البيض مع الدقيق.
- نصب السمن بالتدريج ونقلب الدقيق بباطن اليدين حتى نحصل على عجبه تشبه الحبيبات الرملية.
- نضيف الحبهان المطحون ونصب المتبقي من السمن ونقلبهم جيداً حتى نحصل على عجينه لينة.
- نقطع العجين قطع صغيرة متساويه ونكورهم نأخذ قطعة من العجين ونكورها ونصنع فتحه بأصبع اليد.
- نضعها في ماكينة المعمول ونضيف قطعة من العجوة في المنتصف ونغلق العجين عليها بأحكام.
- نساوي العجين بأصابع اليد ونخرجها بحرص وترص بالصينية بالتساوي ونترك مسافة بين كل قطعة.
- نتركه لمدة نصف ساعة ليختمر قليلاً ثم نضعه في الفرن مشعل مسبقاً على درجة حرارة 180 ْ.
- نخرجه من الفرن عندما ينضح ويصبح لونه ذهبي من جميع الجوانب
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