شوف طريقة عمل المعمول بكل سهولة بالمنزل بألذ الحشوات التي يفضلها الجميع

طريقة عمل المعمول هي من أشهر الحلويات المنتشرة بجميع البلاد العربية تقدم بجميع المناسبة العامة والخاصة تشبه كحك العيد ولكن تختلف بعض الشيء تقدم سادة وبحشوات مختلفة وأشهرهم معمول التمر الذي لا يخلو من أي بيت سعودي منها تعده السيدات كفطور بسيط لعائلتها ولا تستغرق وقت بتحضيرها تحتوي الحبة الواحدة على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

طريقة عمل المعمول بكل سهولة بالمنزل بألذ الحشوات التي يفضلها الجميع

وأول من قام بأعداده هم القدماء المصريين وكانوا ينقشون أعمدة الشمس على وجه وكانوا يطلقون عليها الآله أمون كان يتم صنعها على شكل دائري ويعد بطريقتين مختلفتين بالدقيق والسميد تتميز هذه الوصفة بتوافر جميع مكونتها بالمنزل لذا قومي بمفاجأة الجميع وحضريها بأسرع وقت بأقل التكلفة.

طريقة عمل المعمول بالتمر

المكونات

كيلو دقيق أبيض حلويات.

أربع بيضات. كوب زبدة مذابة.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة حبهان مطحون (هيل).

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشوة

كيلو عجوة النواة.

أو تمر مجفف منزوع النواة.

ماكينة المعمول.

نصف كوب سمن مذاب.

سكر بودرة للتزين.

طريقة التحضير