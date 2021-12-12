تحديثات لعبة ببجي موبايل ومميزات الإصدار الجديد وأهم الإضافات

تحمل الألعاب الإلكترونية أنماط متعددة وتختلف من إصدار لإصدار وكذلك من حيث أنواع الجهاز سواء أجهزة الأندرويد أو الايفون وكذلك أجهزة الكمبيوتر، ومن الألعاب المتصدرة في قوائم الألعاب الأكثر إنتشاراً من بين الألعاب حول العالم هي لعبة ببجي موبايل التي لا يوجد منافس لها حتى اليوم بالرغم من إنتشار العديد من الألعاب المشابهة لها، ويعتبر الإنطلاق الأول للعبة ببجي موبايل منذ عام 2017 إلا أنها في زيادة مستمرة من حين متابعي اللعبة وكذلك عدد التحميلات اليومية في زيادة مستمرة حيث تنفرد جماهيرها بين أعمار مختلفة ما بين الكبار والصغار ولا تعتبر مثل الألعاب التي تضم الشباب فقط حيث تجمع ما بين الشباب والفتيات معاً وحالياً قامت ببجي بإصدار التحديث المنتظر الذي يبحث عنه جميع عشاق اللعبة من جميع أنحاء العالم، وبسبب عمليات البحث الكثيرة بشأن معرفة مميزات التحديث الجديد نقدم لكم من خلال هذا المقال مميزات التحديث الجديد.

مميزات تحديث لعبة ببجي الجديد

إصدار ببجي الجديد:

يحمل التحديث الجديد إضافة سفينة ضخمة تسمي سفينة ماتريكس وتعتبر تلك السفينة يمكنها أن تساعد اللاعب على الهرب. إضافة عدة أوضاع جديدة في التحديث الجديد من أمثلة وضع فلورا، ووضع مترو رويال المقتبس من تحديث وإصدار قديم. إضافة بعض الخرائط المنتظرة من قبل اللاعبين والهامة أثناء اللعب مثل خريطة فايكندي وخريطة باي لود ضمن المميزات. يحمل التحديث الجديد أوضاع عديدة دون عن التحديثات السابقة مثل القوي الرونية والعدوى، وتفعيل وضع البقاء على قيد الحياة فترة أطول حتى الشروق تقريباً. سهولة التواصل مع باقي أعضاء الفريق ومعرفة أماكنهم، بالإضافة إلي توفير أشياء متعددة يمكن استخدامها أثناء اللعب.

التحديث الجديد للعبة ببجي:

تعتبر الألعاب الإلكترونية قائمة على التجديد المستمر ومد اللعبة بالتطويرات الهامة التي تجعل بيئة اللعب أكثر إثارة وتشويق، وتعتبر تحديثات ببجي المتطورة تتماشي مع تطويرات الأندرويد 10 حيث تساعد تلك التحديثات على شعور اللاعب كأنه داخل اللعبة، ولكل شئ مميزات وعيوب، وتندرج عيوب الإصدار الجديد أنها تحتاج إلي مساحة كبيرة جداً قد لا تتلائم مع اصدارات الهواتف القديمة، وارتفاع حرارة الهاتف أثناء تشغيل اللعبة.