نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة الوزن بطريقة سريعة وامنة بدون اعراض جانبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التزم بالكربوهيدرات البسيطة هل سبق لك أن واجهت مشكلة أن تكون نحيفًا؟ تعرف على أكثر طرق اكتساب الوزن الصحية أمانًا طرق زيادة الوزن الصحية أرشيف المؤلف إيناس البنا يعتبر فقدان الوزن هو الأولوية القصوى لمعظم الناس سواء كان ذلك بالترتيب للمحافظة على صحة مرضى السكري أو مرضى القلب أو البدناء وغير ذلك. ومع ذلك على عكس هؤلاء لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) والذين يعانون من نقص الوزن ويحاولون إيجاد طرق أكثر أمانًا وصحة لزيادة الوزن، وفقًا لـ “Timesnownews” بواسطة Times News Now هناك بعض الطرق لاكتساب الوزن دون الإضرار بصحتك أو الإصابة بالسمنة .

التزم بالكربوهيدرات البسيطة:

بالنسبة لأي شخص يريد إنقاص الوزن فإن الكربوهيدرات البسيطة مثل البطاطس مدرجة في القائمة غير الموصى بها ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في زيادة الوزن بشكل صحي فإن الاستمتاع ببعض البطاطس المهروسة أو الفواكه أو حتى الحليب يمكن أن يساعد في زيادة الوزن فيما يتعلق بالتغذية يمكن للناس أيضًا اختيار الأطعمة النشوية والحبوب الكاملة لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

أضف الدهون الصحية إلى كل وجبة

الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون والسمن والبذور والمكسرات وزبدة البندق ليست ضارة بالصحة وتساعد الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن على زيادة الوزن بأمان وتساعد هذه الأطعمة أيضًا على زيادة الوزن ومن المعروف أن الوزن باسم منظم الكوليسترول مفيد لصحة العظام والقلب.

احصل على بعض التمارين الرياضية:

ممارسة الرياضة لا تقل أهمية عن اكتساب الوزن كما هي لفقدان الوزن على الرغم من أن اكتساب الوزن يبدو مهمًا مثل تناول الكثير إلا أنه يتطلب أيضًا بناء كتلة عضلية خالية من الدهون والتحكم في تراكم الدهون و لزيادة كتلة العضلات يجب أن تركز على تمارين القوة وليس التمارين الهوائية.

ويجب أن لا تترك نفسك بدون طعام لأكثر من أربع ساعات: من أجل زيادة الوزن بشكل صحي من المهم تجنب الجوع لفترات طويلة فتناول وجبات صغيرة ومتكررة هو شرط ضروري لزيادة الوزن بشكل صحي وعندما يجوع جسم الإنسان فإنه يحرق مصدر تيار كهربائي لتوليد الطاقة مما يؤدي إلى فقدان الوزن لذلك تجنب الدخول في وضع الجوع لتحقيق أهدافك.