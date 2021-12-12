خبراء تفسير الأحلام ينصحون بزيارة الطيب فى هذة الاحلام

تفسير الاحلام وفقاً للخبراء الأحلام هي مجموعة من الأوهام التي تحدث أثناء النوم وعادة ما يختلف وضوح الأحلام وإقناعها الإنذار المبكر بالمشاكل المحتملة في المستقبل عندما تحلم أثناء النوم يقوم عقلك بتصفية ذكرياتك وأفكارك ومشاعرك في تلك اللحظات لتذكيرك بالاهتمام بالمشاكل الجسدية التي لم تلاحظها و يدرك معظم الناس أن الأحلام هي نافذة على حالة وعينا وقليل من الناس يدركون أن الأحلام يمكن أن تكشف العديد من جوانب صحتنا الجسدية

تفسير الاحلام وفقاً للخبراء

قال خبراء من مركز Sleep Cycle: خبراء النوم في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية يقولون إن حلم الشخص قد يذكره بالمخاطر المحتملة أثناء النوم وفقًا للخبراء فإن تفسير ذلك هو أن الدماغ في تلك اللحظات يركز بشكل كامل على معالجة “اللاوعي”

وبحسب عرب سكاي نيوز للأعراض الجسدية سينعكس ذلك في الحلم وذكر المركز أنه إذا لاحظ الشخص تكرار هذه الأحلام أو الكوابيس فهذا يعني أن الوقت قد حان للاتصال بالطبيب لتقييم الموقف وأشار إلى أن بعض الأحلام أو الكوابيس قد تكون علامات على توقف التنفس أثناء النوم و انقطاع النفس الانسدادي النومي هو أكثر الأعراض المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي النومي شيوعًا حيث يصيب 18 مليون بالغ أمريكي يحدث عندما ترتخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتسد مجرى الهواء أثناء النوم و الشخير هو أحد العلامات الواضحة لانقطاع النفس الانسدادي النومي على الرغم من أن الخبراء يقولون إن المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة ليسوا على علم بذلك إلا أنهم يؤكدون أن الأحلام أو الكوابيس يمكن أن تنبه الناس إلى هذه المشكلة وأوضحوا أنه إذا كان الشخص يعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي فمن المرجح أن يعاني من كوابيس وهو ما يرمز إلى ضيق التنفس .

انواع الكوابيس

تن الأنواع الشائعة لهذه الكوابيس هي الاختناق والاختناق ومحاولة التنفس على سطح الماء أو في الفضاء أو الانقطاع في مصعد متضرر يعاني الأشخاص المصابون بهذه المشكلة عادةً من المزيد من الكوابيس حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض وجدت دراسة سابقة نشرت في مجلة Clinical Sleep Medicine أن المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة لديهم أحلام سلبية أكثر من غيرهم.