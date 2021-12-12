أغلي 10 فصائل كلاب في العالم 2021-2022 تعرف عليهم الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي أغلي 10 فصائل كلاب في العالم وأندرها هل فكرت يوما ما هي أغلي 10 فصائل كلاب في العالم؟ ربما ستفاجأ بالإجابة ولكن تكلفة أغلى سلالات الكلاب تكلف 2 مليون دولار. تم إعطاء هذا المبلغ بالضبط لكلب من سلالة التبت ماستيف Tibetian Mastiff الأحمر في الصين. هذا ليس أغلى كلب في العالم فحسب ، بل هو أيضًا واحد من أكبر وأندر السلالات. بصرف النظر عن ذلك ، هناك 10 سلالات أخرى من الكلاب بسعر يبدأ من 5000 دولار حيث تعد الكلاب من أكثر الحيوانات المحببة في التربية نظرا لجمالها ومرحها ووفائها لمالكها فهي دوما الخيار الأمثل للتربية داخل المنزل وخلال هذا المقال نستعرض لكم أغلي 10 فصائل كلاب في العالم.

10- أغلي 10 فصائل كلاب في العالم فصيلة كلاب أزاواخ بسعر من 3 ألف دولار

سرعة استثنائية ، يمكن أن تولد سلالة أزاواخ بسرعة تصل إلى 40 ميلاً في الساعة. تم تربيتها في الأصل من قبل البدو في أفريقيا ككلاب صيد بسبب قدرتهم على الركض بسرعات عالية. وهي طويلة ونحيلة وجميلة ويبلغ ارتفاعها 74 سم. بسبب تكوين عظامهم ، يحتاجون إلى نشاط بدني صارم وتدريب. وهي نادرة جدًا نظرًا لأن القليل جدًا منها متاح حاليًا للشراء.

9- فصيلة كلاب Bearded Collie بسعر من 4.5 ألف دولار

مع إطلالة مميزة على الفرو ، تعتبر Bearded Collie واحدة من أكثر السلالات المدللة. إنهم محبوبون ، مخلصون ، رائعون مع الأطفال ، مدربون بسهولة وقابلون للتكيف. يعود أصل هذا الصنف إلى اسكتلندا وتم استخدامه ككلب عامل ، ومع ذلك يتم تربيته لأغراض تجميلية وفراء يشبه الحجاب. نظرًا لمظهرها الفريد ، فإن لها سعرًا فريدًا.

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8- أغلي 10 فصائل كلاب في العالم فصيلة كلاب أكيتا بسعر من 4.5 ألف دولار

بمعزل عن الغرباء ولكن حنون تجاه الأسرة ، فإن سلالة أكيتا هي من مواليد اليابان. ومع ذلك ، يُعرف اليوم الأمريكيون أكيتا والأكيتا اليابانيان بأنهما سلالتان مقسمتان. المظهر الجميل والولاء والهيمنة والاستقلالية هي بعض الميزات التي تميز هذه السلالة. يمكن أن تكون مصرة وعنيدة ، وهي سمات تجعلها أكثر حماية لأصحابها. ومن المعروف أيضًا أنهم يعانون من بعض الاضطرابات الوراثية ولديهم حساسية من بعض الأدوية.

7- فصيلة كلاب German Shepherds بسعر من 6.5 ألف دولار

German Shepherds كلاب قوية وضخمة وحراس ممتازين ويحظون بشعبية لدى الرؤساء. كانت سلالة German Shepherds المفضلة لدى الرئيس فرانكلين روزفلت. تم تربيتها في الأصل لحراسة قطيع من الأغنام ، ولكن اليوم يدربون كلاب عائلية ممتازة. وقد لوحظ فيهم ولاءهم الشديد وذكائهم واستعدادهم للتعلم ليجدوا مكانًا في الجيش وفرق التفجير والشرطة والحراس. نظرًا لمهاراتهم النادرة ، فإنهم موجودون في المنازل ، مع المزارعين والرعاة وكذلك في قوات الشرطة. وهذا يجعل German Shepherds المدرب تجارة مكلفة. مع مزيج نادر من الطبيعة الشيطانية والمحبة ، فهي حيوانات أليفة رائعة. ومع ذلك ، فإنهم يبحثون عن الاهتمام وسوف ينبح أو يقفز من أجل الانتباه. 6- فصيلة كلاب Pharaoh Hound بسعر من 7 ألف دولار فصيلة كلاب Pharaoh Hound هي واحدة من أكثر السلالات الجيدة المظهر مع القليل جدًا من الدهون في الجسم. كونها نحيفة بشكل طبيعي ، فهي نشيطة جدا. نظرة واحدة عليهم وسوف تخطئهم مع الكلاب المصرية القديمة ، ولكن هذا الصنف هو الكلب الوطني لمالطا. واحدة من أكثر السمات المثيرة للاهتمام والنادرة لهذا الصنف هو أن أنفهم وأذنيهم يحمرون عندما يكونون سعداء أو متحمسين. إنهم أذكياء وعنيدين ومستقلين. ومن ثم فإن تدريب كلب فرعون مهمة شاقة. تكلف ما بين 3000 دولار و 7000 دولار. 5- أغلي 10 فصائل كلاب في العالم فصيلة كلاب روتي rottie بسعر يبدأ من 7 ألف دولار هي كلاب محبة تعرف باسم روتي rottie بسعر من 7 ألف دولار وأعلي، هي كلاب قوية و نظرًا لبنيتها القوية ، يتم استخدامها في الغالب من قبل الجيش والشرطة وككلاب إنقاذ. على الرغم من كونها جيدة وهادئة ، إلا أنها يمكن أن تصبح عدوانية للغرباء والحيوانات الأخرى. وبالتالي ، من الضروري التدريب المناسب والاختلاط الاجتماعي منذ الصغر. بمظهر مرعب ولحاء صاخب ، ينمو الذكور بحجم 69 سم ويزن 132 رطلاً. على الرغم من المظهر العدواني ، فإنهم مخلصون للغاية وأكثر من حماية أصحابهم.

4- فصيلة كلاب كلب الإسكيمو الكندي بسعر 7.2 ألف دولار

كلب الإسكيمو الكندي ، الاسم يقول كل شيء. هذه الكلاب هي أصلية في كندا ، حيث تم استخدامها في الغالب كلاب حراسة أو لسحب الزلاجات من قبل سكان الإسكيمو. أدى الذبح المتكرر وانعدام الرعاية تقريبًا إلى انقراض هذه السلالة ، كما جعلها واحدة من أغلى سلالات الكلاب في هذه الأوقات. في عام 1963 ، تم العثور على كلب واحد فقط في كندا. تظهر أحدث الاكتشافات حوالي 500 من هذه الكلاب في الولايات المتحدة وتعتبر واحدة من أقدم سلالات أمريكا الشمالية الأصيلة.

3-أغلي 10 فصائل كلاب في العالم فصيلة كلاب Lowchen بسعر من 4.8 إلي 8 ألف دولار

يعد كلاب Lowchen ، أحد أغلى الكلاب في العالم ، بضع مئات فقط من الجراء الجدد المسجلين في أندية الكلاب الرسمية حول العالم. Lowchen كما يوحي الاسم ، يعني الأسد الصغير باللغة الألمانية وغالبًا ما يتم إعدادهم ليظهر وكأنهم أسد. يعود تاريخهم إلى عصر القرون الوسطى عندما كانوا بمثابة كلب مرافق لأفراد العائلة المالكة الفرنسية والألمانية. قد تبدو مثل بعض السلالات الشائعة ولكن Lowchens الأصلي نادر الاكتشاف. طبيعتها المرحة وذكائها تجعلها المفضلة لدى العائلة.

2- فصيلة كلاب Samoyed بسعر من 4 إلي 11 ألف دولار

يُعرف Samoyed باسم كرة الفراء ذات الثلج الأبيض ، وهو من سلالة سيبيريا الأصلية. تم تربيتها في الأصل لرعي الرنة وسحب الزلاجات. إنها سلالة قوية لأنها كانت في الأصل رعاة الرنة. لديهم فم مجعد ساحر لأعلى يشبه الابتسامة. Samoyeds ، مع فروها الناعم وابتسامة لطيفة تجعل منها رفقاء العائلة للأطفال وكبار السن. غالبًا ما يستخدم الفراء الأبيض الناعم لصنع الملابس الدافئة. إنهم أذكياء ومخلصون واجتماعيون وعنيدين بعض الشيء. هم باحثون عن الاهتمام ويحبون اللعب ؛ ومع ذلك ، فإن مظهرهم الصغير له تكلفة. كونها حفارات ممتازة ، فإذا تركتها في مكان مفتوح أو حديقة سرعان ما تبدأ في الحفر واكتشافها بعد ذلك صعب للغاية يأتي Samoyed في أي مكان بسعر يتراوح بين 4000 دولار – 11000 دولار.

1- فصيلة كلاب التبت ماستيف Tibetian Mastiff بسعر من 7 آلاف إلي 2 مليون يورو

التبت ماستيف Tibetian Mastiff ، كما يوحي الاسم ، هي أصلية في التبت ، الصين ، لاداخ وآسيا الوسطى. كونها من بين أكبر الكلاب في العالم ، فإنها تنمو حتى 33 بوصة في الطول وتزن حوالي 160 رطلاً. كلب التبت ماستيف Tibetian Mastiff هو كلب حراسة قطيع ، لذلك ينام معظم اليوم وينبه في الليل. في عام 2013 ، حقق كلب التبت ماستيف Tibetian Mastiff الأحمر رقمًا قياسيًا في بيعه مقابل 2 مليون دولار في الصين ، مما يجعله أغلى سلالة الكلاب. تحتاج هذه الكلاب إلى مساحة كبيرة ، ويجب تدريبها وتنشئة أفرادها اجتماعيًا. فهي نادرة للغاية وتصبح مدمرة عندما تكون محصورة. لذا ، تأكد من وجود منزل كبير أو مساحة كبيرة مفتوحة أمام كلب التبت ماستيف Tibetian Mastiff الخاص بك للركض واللعب. لا عجب ، أن امتلاك كلاب التبت ماستيف Tibetian Mastiff هو رفاهية للأثرياء والمشاهير فقط هذه الأيام.