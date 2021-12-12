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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع في المقال التالي
عروض جرير السعودية، في المملكة العربية السعودية هذه الأيام العديد من العروض والتخفيضات خلال الشركات المختلفة، وذلك تبعًا لنهاية العام وتكون العروض على كافة المنتجات الموجودة في هذه الشركات، ومن ضمن أفضل الشركات التي تقوم بعمل تخفيضات مميزة على أجهزة مختلفة هي شركة جرير التي لها الكثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة، خلال مقال اليوم سنتعرف على أفضل هذه العروض.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع فقط
عروض جرير السعودية
خصومات جرير كل أسبوع تقوم شركات جرير بعمل تخفيضات على جميع منتجاتها من منتجات غذائية وأجهزة إلكترونية وأجهزة كهربائية وأثاث للمنزل ومفروشات، وأيضًا في المناسبات والأعياد تقوم الشركة بعمل خصومات في جميع الفروع، وهناك عروض مميزة جدًا قدمتها الشركة هذه الأيام سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.
تخفيضات جرير اليوم
أفضل عروض جرير السعودية غدًا 11 ديسمبر 2021، شهر ديسمبر هو أخر العام ولذلك تقدم فيها شركة جرير العديد من العروض والتخفيضات على منتجاتها، وإليكم أفضل العروض التي يقدمها جرير غدًا السبت 11 ديسمبر 2021:
- تنزيلات جرير على تليفون آبل آيفون 13 ميني سعته 128 جيجابايت من الجيل الخامس 5G بسعر مميز جدًا داخل العرض 3299 ريال سعودي.
- تليفون آبل آيفون 13 ميني سعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس 5G لونه وردي بسعر 3299 ريال سعودي.
- تليفون آبل آيفون 13 ميني سعته 256 جيجابايت من الجيل الخامس ذات اللون السماوي بسعر 3799 ريال سعودي.
- ايفون ابل 13 ميني سعته 517 جيجابايت، بسعر مميز 4799 ريال سعودي.
- تليفون ايفون 13 ابل سعته 256 جيجابايت من الجيل الخامس 5G لون السماء الليلي بسعر مميز 4299 ريال سعودي.
- تليفون ايفون آبل 13 سعته 128 جيجابايت الجيل الخامس 5G لون أزرق بسعر 3799 ريال سعودي.
- تليفون آيفون آبل13 سعته 128 جيجابايت الجيل الخامس 5G ذات اللون ضوء النجوم.
- تلفون آيفون آبل 13 سعته 128 جيجابايت الجيل الخامس 5G ذات اللون سماء الليلي.
- تليفون ايفون آبل 13 سعته 256 جيجابايت الجيل الخامس 5G لونه احمر.
- ايفون آبل 13 سعته 256 جيجابايت الجيل الخامس 5G لونه أزرق.
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