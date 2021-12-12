شوف عروض اكسترا اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات

تعتبر شركة اكسترا من الشركات التي تتضمن على العديد من العلامات التجارية الرائدة في جميع جهات العالم، وكذلك فإن الشركة تجهز وتوفر العديد من المستلزمات والمستحضرات ومنها، كل الأجهزة المنزلية والكهربائية وهواتف الجوال وكذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول، حيث من الممكن أن يتم تواجد منتجات تخص العناية الشخصية مع الكثير من المستلزمات الثانية، حيث يتم تواجد ضمان لمدة كبيرة مع كافة المستلزمات.

عروض شركة اكسترا السعودية

شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة تكون حريصة لكي تقدم الكثير من العروض والخصومات على المستحضرات والمستلزمات كلها المتوافرة في الشركة.

حيث أن شركة اكسترا تعد من الشركات التي تختص في مجال البيع لدى العديد من المنتجات ومن ضمنها، كل الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة ومنها، الأجهزة المنزلية والكهربائية وغير ذلك، كما أن الشركة تمتلك اثنان وأربعون فرع متواجدين بالمملكة العربية السعودية.

عروض شركة اكسترا السعودية

خصومات اكسترا فرشاة الشعر بالهواء الساخن من النوع فيليبس باللون الأسود تكون بسعر 165 بدلًا من 269 ريال سعودي.

محضر الطعام من النوع فيليبس 600 واط إناء بحجم 1.3 لتر باللون الأسود يكون سعرها 199 بدلًا من 398 ريال سعودي.

ماكينة التشذيب من النوع فيليبس 11 * 1 للوجه والرأس والجسم يكون سعرها 159 بدلًا من 299 ريال سعودي.

ثلاجة من النوع كلاس برو حجم 18.2 قدم بالبخار والانفيرتر باللون الأبيض تكون بسعر 1999 بدلًا من 3299 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا