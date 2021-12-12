شوف أقوى عروض مكتبة جرير للجوالات والإلكترونيات وتخفيضات تصل حتى 68%

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عروض مكتبة جرير تقدم أفضل العروض بأقوى التخفيضات على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون بالإضافة إلى العديد من المنتجات الإلكترونية المتنوعة مثل السماعات والساعات الذكية وتخفيضات تصل حتى 68%، بالإضافة إلي هدايا شراء قيمة تصل إلى اكثر من 500 ريال سعودي، وكالعادة لم تنسى جرير العروض الخاصة بعملائها القيمين حيث تقدم لهم مجموعة من العروض الخاصة بالموقع على العديد من المنتجات الهامة ،مع إمكانيه التقسيط على مدة تصل 36 شهر والأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، زمن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم وأفضل هذه العروض كما يلي. عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون: تي سي إل شاشة تلفزيون مقاس 75 بوصة، دقة 4ك ألترا اتش دي. آل إي دي بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 5,099 ريال أي بوفر قيمته 1,100 ريال أي ما يعادل نسبة 22%.

سامسونج جالكسي اي 20 اف اي/ سعة 128 جيجا بايت؛رامات 8جيجا بايت بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً 2,999 ريال، أي بخصم قيمته 37% ووفر 1,100 ريال.

عرض جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 256 جيجا بايت، و 12 جيجا رام بسعر 4,299 ريال سعودي بدلاً من 5,399 ريال، وبخصم يعادل 20%. جوال سامسونج جالكسي اس 21، سعة 256 جيجا بايت، و 8 جيجا بايت رام يدعم الجيل الخامس، متوفر بخصم 21% وبألوان غاية في الرقة والجمال فقط بسعر 2,799 ريال سعودي بدلاً من 3,549 ريال.

شاشة ألعاب بينكو زوي 27 بوصة، إل إي دي دقة 1080 بكسل بخصم 44% أي بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال. هاير شاشة تلفزيون مقاس 75 بوصة، تتمتع بدقة 4ك الترا اتش دي ،إل أي دي بخصم 46% أي فقط بسعر 4,399 ريال سعودي بدلاً من 8,149 ريال، بالإضافة إلى هدية شراء بقيمة 849 ريال.

عرض إل جي شاشة تلفزيون مقاس 55 بوصة، دقة نانو سل 4ك الترا اتش دي،آل أي دي بخصم 59% أي فقط بسعر 3,099 ريال سعودي بدلاً من 7,499 ريال. عروض الطلب المسبق للساعات الذكية: هواوي واتش جي تي 46.3 مجموعة مون فايس 2 جي بي اس، ذات هيكل فضي أو أسود بسعر 1,099 ريال سعودي.

هواوي واتش جي تي 42.3 مجموعة مون فايس 2، جي بي اس متوفرة بهيكل أسود اللون فقط بسعر 1,049 ريال سعودي.

هواوي واتش جي تي 42.3 مجموعة مون فايس جي بي اس ذات هيكل ذهبي فاتح بسعر 1,299 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض مكتبة جرير للجوالات والإلكترونيات وتخفيضات تصل حتى 68% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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