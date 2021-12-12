شوف عروض اكسترا القوية على الإلكترونيات والجوالات ومستلزمات المنزل extra offers

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تقدم عروض اكسترا خصومات كبيرة لجميع المتسوقين عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال معارض Extra المنتشرة في جميع أرجاء المملكة. ويقدم موقع اكسترا تخفيضات كبيرة على الأجهزة اللوحية والجوالات والدفايات وكذلك المستلزمات المنزلية واكسسوارات الجوال. ويصل الخصم إلى نسبة ٥٠ بالمائة من سعر بعض المنتجات ويمكن للراغبين في الشراء بالتقسيط اللجوء إلى شركة تسهيل للتمويل بدون فوائد. فكل ما على المشتري تحقيق الشروط المطلوبة لتقسيط المنتج الذي يرغب في الحصول عليه. عروض اكسترا احصل على نسبة خصم ٥٠ بالمائة على بنك طاقة جوي هيرو ٢٠ الذي يعمل بقوة ٢٠٠٠٠ مللي أمبير باللون الأسود. يشحن حتى ٨٠ بالمائة من البطارية عند شحنها لمدة ٣٨ دقيقة تقريبا. يمنحك شحن سريع لأي جوال يدعم مخرج usp من النوع c. متوفر مقابل 69 ريال بدلا من ١٣٨ ريال بالإضافة إلى ٣٠ ريال رسوم التوصيل العادي.

آنكر بنك طاقة ٢٠٠٠٠ مللي أمبير احصل عليه مقابل ٩٩ ريال بدلا من ١٩٨ ريال بخصم ٥٠ بالمائة. وللحصول على المنتج بالتقسيط يمكنك دفع خمس ريالات شهريا لمدة ٣٦ شهرا عبر تسهيل للتمويل.

تلفزيون كلاس برو ٦٥ بوصة ذكي عالي الوضوح متوفر مع نسبة خصم ٥٠٪ عالي الدقة 4k، يحتوي على لوحة من نوع إل أي دي. به خاصية البلوتوث وإمكانية التوصيل بالإنترنت كما يحتوي على ثلاث منافذ اتش دي ام اي. المنتج متاح بسعر 2199 ريال بدلا من 4399 ريال بتوفير قدره 2200 ريال. كما يحصل المشتري على هدية مجانية بقيمة 99 ريال والتوصيل المجاني للجهاز وفي حال التقسيط يتم دفع قسط شهري 106 ريال لمدة 36 شهر. Extra offers احصل على مكنسة كلاس برو قوة ألفين واط وسعة 21 لتر بخصم 40.08% حيث تعرض بسعر 299 ريال بدلا من 499 ريال. تتميز بقوة شفط عالية وتنظيف الأوساخ من جميع الزوايا تنظيف عميق.

ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم لون فضي احصل عليها بنسبة خصم 40.01%. تحتوي على مساحة واسعة للتخزين ومستوى كفاءة الطاقة ج حيث تتميز بتوفير الطاقة بكفاءة ونضارة كاملة للمأكولات سهولة الوصول المحتويات. متوفرة بسعر 2399 ريال بدلا من 3999 ريال بخصم قدره 1600 ريال. تخفيضات اكسترا خصم بنسبة 27.5% على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2، مساحة 256 جيجا بايت يحصل المشتري على مجموعة هدايا بقيمة 288 ريال. الهاتف معروض بسعر 5799 ريال بدلا من 7999 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا القوية على الإلكترونيات والجوالات ومستلزمات المنزل extra offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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