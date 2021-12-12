بدون تعب ولا دعك تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها بمكون ما يخطرش على بالك مكون جبار

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تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها، تحتوي جميع المطابخ عن طاسة القلي التي تراكمت بها الزيوت لفترة طويلة مما أدى إلي صعوبة تنظيفها ومع الوقت تقوم السيدات بالتخلص من هذه الطاسة نهائيًا حيثُ أصلحت لا تصلح للاستخدام بعد ذلك ولكن أصبح اليوم الكثير من الطرق التي تساعد في التخلص من هذه الدهون والزيوت المتراكمة والحصول على طاسة نظيفة تمامًا ويمكن استخدامها مرات ومرات إليكم أهم الوصفات. تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها لتنظيف طاسة القلي بالليمون

طرق طبيعية لتنظيف طاسة القلي يوجد بعض الطرق الطبيعية المتبعة في تنظيف طاسة القلي ومنها مكونات المطلوبة تنظيف طاسة القلي بالليمون

ربع كوب من عصير الليمون.

كوب ماء.

ملعقتين من ملح الليمون.

ملعقتين من الكركدية. خطوات تنظيف طاسة القلي بالليمون نحضر وعاء كبير ونضع فيه عصير الليمون مع كوب الماء والكركدية ونخلطهم.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملح الليمون ونضع الوعاء على النار ونقوم بتقليب المكونات ونتركها حتى تغلي.

نقوم بوضع الطاسة في الوعاء أثناء الغليان حتى تقوم بإذابة الدهون منها.

نرفع الطاسة بين الحين والآخر حتى نقوم بكحت الدهون منها بالسكين ووضعها مرة أخرى في الوعاء.

نستمر في هذه الخطوة حتى نتخلص من الدهون المتراكمة تمامًا ثم نقوم بغسلها بصابون المواعين والسلك وتصبح نظيفة تمامًا. لتنظيف طاسة القلي بيكربونات الصوديوم من الصعب على جميع السيدات تنظيف طاسة القلى المحروقة ودايما تبحث على طرق لتنظيفها وسوف نقدم لكم طرق تنظيفها مكونات المستخدمة بيكربونات الصوديوم ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

كوب من الماء.

ملعقتين من ملح الليمون.

صابون غسيل المواعين السائل. طريقة التنظيف بيكربونات الصوديوم نحضر وعاء ونضع فيه البيكربونات الصوديوم مع كوب الماء ونضع الوعاء على النار.

نقوم بإضافة ملح الليمون والصابون السائل.

نضع الطاسة في الوعاء وننتظر حتى تغلي جيدًا.

نقوم برفع الوعاء من النار وترك الطاسة منقوعة به لمدة ساعة على الأقل ويفضل أكثر من ذلك.

بعد مرور الوقت نقوم بدعك الزيوت المتراكمة على الطاسة من الداخل والخارج باستخدام السكين أو آله حادة.

وكلما صعب الأمر ننقع الطاسة في الخليط مرة أخرى كي يساعد في إذابة الدهون.

بعد تنظيفها تُغسل بصابون الأطباق وتغسل بالماء جيدًا.

يُمكن أيضا إضافة كوب من الخل للخليط حيثُ يقوم الخل بسرعة إذا الدهون وله قدرة كبيرة على التخلص منها في وقت قصير وتكرر نفس الخطوات السابقة. الوسوم عمر شويل - جدة بدون تعب ولا دعك تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها بمكون ما يخطرش على بالك مكون جبار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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