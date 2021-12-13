شوف أحدث عروض مكتبة جرير بخصومات تصل إلى 450 ريال سعودي Garir بداخل جميع الفروع لفترة محدودة

تخفيضات خاصة وعروض حصرية متوفرة فقط بفروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم أحدث عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية الحديثة، وكل الخصائص المتوفرة بهم، حيث أصبحت الساعة الذكية اليوم من أكثر المنتجات الإلكترونية البديلة للكثير من الأجهزة الإلكترونية كالجوالات، والكاميرات مع خاصية Gps للحماية أو للتجسس، وهناك أيضاً بفروع مكتبات جرير ومن خلال جرير أونلاين Garir online الكثير من الإلكترونيات المميزة الأخرى، كما لديهم كل الأدوات المكتبية المتطورة والتقليدية التي يمكن أن تحتاجونها، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم أحدث عروض مكتبة جرير على الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، وإليكم التفاصيل:

عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية الحديثة Garir

تقدم مكتبة جرير مجموعة متميزة من أحدث أنواع الساعات الذكية بأعلى تقنيات عالمية، وأقل سعر بالأسواق، ومنها: خصم خاص على سعر هواوي واتش فيت GPS الساعة الذكية باللون الذهبي الوردي مع هيكل بوليمر فايبر وسوار زهري للسيدات بتوفير 30 ريال سعودي، وخصم آخر من جرير على أحدث إصدارات الساعات الذكية ساعة هواوي واتش فيت الطبعة الأنيقة مع خاصية الجي بي اس باللون الفضي، وهيكل من الستانليس ستيل مع سوار، وتوفير 50 ريال سعودي.

عروض مكتبات جرير حتى نفاذ الكميات gARIR offers

استكمالاً لعروض مكتبات جرير السابقة نقدم لحضراتكم أحدث عروضها على أسعار الساعات الذكية، ومنها: خصم مميز على سعر ساعة سامسونج جالكسي واتش 3 مع GPS باللون البرونزي مع هيكل مصنوع من الستانليس ستيل بخصم 22%، وتوفير 290 ريال سعودي، ويوجد أيضاً بالفروع عرض خاص على سعر ابل واتش الإصدار 6 باللون الأحمر برودوكت مع هيكل مصنوع من الألومنيوم باللون الأحمر بخصم 15%، وتوفير 300 ريال.

خصومات خاصة من مكتبات جرير اليوم Garir

وتوجد بالفروع أيضاً خصومات خاصة أخرى على أسعار الساعات الذكية، ومنها: خصم مميز على سعر ساعة سامسونج جالكسي واتش 3 مع GPS بهيكل أسود اللون مصنوع من السانليس ستيل، وخصم آخر منهم على سعر ساعة آبل واتش الإصدار السادس من نايكي سيلير مع جي بي اس، والتي تدعم الشرائح الإلكترونية.