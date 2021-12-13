شوف عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية وجوالات أيفون تحطيم الأسعار jarir bookstore

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تحطم عروض مكتبة جرير الأسعار بخصومات كبيرة تقدمها على الهواتف الذكية من العلامات التجارية الشهيرة. كما تقدم هدايا قيمة عند شراء بعض الجوالات، وتوفر المكتبة مئات الإصدارات من الهواتف من انتاج شركات فيفو، لينوفو، هواوي، شاومي، سامسونج وأيفون من انتاج شركة أبل الأمريكية. هذا بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى في مجال الهواتف النقالة. ويمكن للعملاء طلب المنتج عبر الإنترنت من خلال موقع جرير الإلكتروني للتسوق عبر الإنترنت أو عبر زيارة فروع المكتبة في المملكة. عروض مكتبة جرير على جوالات أبل أيفون تقدم جرير عرض مميز على هاتف أيفون ١٣ ميني سعة ١٢٨ جيجا بايت، يدعم شبكات الجيل الخامس ٥ جي يعرض بسعر ٣٢٩٩ ريال سعودي. ويحصل المشتري على هدايا مجانية بقيمة أربعمائة وستين ريالا مع المنتج، كما يحصل على ضمان لمدة عامين من الشركة المصنعة أبل العالمية.

احصل على هدايا بقيمة ٤٦٠ ريال عند اقتناء جوال أيفون ١٣ ميني سعة ٢٥٦ جيجا بايت. يعرض المنتج بسعر حصري لمكتبة جرير ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعين ريالا.

اشتري أبل أيفون ١٣ ميني سعة ٥١٢ جيجا بايت مقابل ٤٧٩٩ ريال واحصل على هدايا مجانية بقيمة ٤٦٠ ريال، وضمان لمدة ٢٤ شهرا من المصنع.

أيفون ١٣ سعة ٥١٢ جيجا بايت بسعر ٥٢٩٩ ريال بالإضافة إلى ٤٦٠ ريال يدعم شبكات الجيل الخامس. عروض جرير احصل على نسبة خصم ٢٨٪ على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد ٢ سعة ٢٥٦ جيجا بايت واستمتع بتوفير مبلغ ألفين ومائتي ريال. سعر الهاتف داخل العرض خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعين ريالا.

عرض على جوال سامسونج جالكسي اس ٢٠ اف أي سعة ١٢٨ جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الخامس بسعر ١٨٩٩ ريال بدلا من ٢٩٩٩ ريال. وبذلك يصل مبلغ التوفير إلى ١١٠٠ ريال.

خصم بقيمة سبعمائة ريال على هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ سعة ٢٥٦ جيجا بايت. رام ٨ جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الخامس متوفر بسعر ٣٤٩٩ ريال بدلا من ٤١٩٩ ريال. يأتي المنتج بضمان لمدة ٢٤ شهرا مقدم من المصنع.

احصل على تخفيض بقيمة ٤٠٠ ريال على هاتف هواوي ميت ٤٠ برو سعة ٢٥٦ جيجا. سعر المنتج داخل العرض ٣٦٩٩ ريال بدلا من ٤٠٩٩ ريال. مكتبة جرير هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا بايت، 8 جيجا رام بسعر 1899 ريال فقط.

جوال هواوي واي 6 بي سعة 64 جيجا بايت، يحتوي على رام 3 جيجا متاح بسعر 569 ريال بدلا من 599 ريال.

احصل على جوال هونور 50 سعة 256 جيجا بايت، رام 8 جيجا بايت مقابل 2099 ريال بدلا من 2499 ريال. واستمتع بخصم بقيمة أربعمائة ريال.

هونر 50 لايت سعة 128 جيجا، 8 جيجا بايت رام احصل عليه مقابل تسعمائة وتسعة وتسعين ريالا. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية وجوالات أيفون تحطيم الأسعار jarir bookstore - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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