شوف عروض العثيم الاثنين 13 ديسمبر 2021 مهرجان الطازج تخفيضات لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 13 ديسمبر 2021 لمدة يوم واحد على المنتجات الطازجة من خضروات وفاكهة ومنتجات ألبان ومخبوزات وكتير من المنتجات الأساسية، اعتاد عملاء العثيم هايبر ماركت على الحصول على عروض متنوعة على مدار الأسبوع تضمن لهم تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية، أسواق عبد الله العثيم هي واحدة من كبرى الأسواق بالسعودية حيث يوجد العديد من الفروع في كل المناطق لتغطية احتياجات جزء كبير من سكان المملكة، تعرف على أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين بصفحة واحدة في مهرجان الطازج الأسبوعي وكافة التخفيضات المتعلقة بأسعار اليوم.

عروض العثيم الاثنين 13 ديسمبر 2021

عروض اليوم جاءت مناسبة وتخفيضات كبيرة على الكثير من المنتجات، يستطيع العميل الحصول على اي سلعة يريدها من السلع الغذائية الطازجة بسعر في متناول اليد، عروض كثيرة يمكنك أن تحصل عليها بتخفيض قدره نصف السعر مثل عروض البصل الأحمر والزيتون الأسود من نوع أكورسا، كذلك الملفوف الأحمر والملفوف الأبيض، والليمون الشبك، وكذلك من منتجات المخبوزات بقسماط اساور عادي بالسمسم وكرواسون الزبدة والبقلاوة من ماركة زود.

احصل على العديد من السلع الغذائية بسعر التكلفة مثل الموز وبرتقال العصير، والتفاح الأصفر والكيوي والتفاح الأخضر والبخاري الحمراء، وكذلك القرع الأمريكي الذي يمكن أن يدخل في الوجبات الرئيسية أو حتى أصناف الحلويات، إلى جانب الطماطم الكرزية والليمون الفيتنامي والثوم، كما يمكنك الحصول على منتجات بسعر التكلفة أيضاً من مخابز زود مثل كيكة اللوز والبرتقال أو تورتة البلاك فورست.

كذلك عروض أخرى تتوفر بكافة الفروع وهي عروض منتجات الهايبر ماركت مثل زبدة المراعي الطبيعية أو قشطة الصافي وعصائر الفواكه المتنوعة حسب رغبة العميل من ماركة الصافي أيضاً، إلى جانب جبن موتزاريلا البقرات الثلاثة وحلاوة سادة من ماركة حلواني، جبن الزهار ملح خفيف والزيتون الأخضر المحشي.

تقدم أسواق العثيم طقم قدور تيفال من ماركة كاسا بونيتا 8 قطع بسعر 115 ريال، قدر ضغط كهربائي من ماركة كولين بسعر 199 ريال، إلى جانب قدر الضغط العادي ستانلس ستيل من ماركة اليكتوس.

أحدث عروض العثيم الطازج اليوم بصفحة واحدة

الصور التالية توضح لكم أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين :