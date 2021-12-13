شوف إشتري بنصف الثمن من هايبر بنده بالسعودية

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هايبر بنده هو الأكثر شعبية على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، ويوجد له فروع في العديد من الدول العربية وتعتبر من أهم مراكز التسويق. عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية: هايبر بنده تعمل دائماً لإرضاء واسعاد العميل، من حيث توفير كل المنتجات وبسعر مناسب وهايبر بنده تستطيع فعل ذالك بكل سهولة من خلال تخصيص عروض وخصومات على السلع الأساسية والضرورية، ومن السلع المتواجده داخل العرض ربيان مزروعة، ودجاج ساديا، وجبن أبيض دوبل كريم هنغاري ، وتفاح جالا إيطالي/فرنسي، وشامبو هيد أند شولدرز، وشامبو/بلسم ألترا دوكس غارنييه، والتوازن العشبي غلو أند لفلي، وكريم لوشن فازلين، وبديل الزيت ألترا دو، وسائل غسيل الصحون فيري، ومنظف جف الأصلي /بالليمون، ومنضف الارضيات جف، وسوف نتناول العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالتفصيل في الأسطر الآتية. عروض هايبر بنده في قسم المنظفات : سائل لغسيل الصحون بريل تحافظ على نعومة الأيدي، (1 لتر) /(1 لتر +500مل) السعر للحبة قبل العرض 15.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.50 ريال سعودي.

منظف الأرضيات جف تقضي على الجراثيم بنسبة 100٪، (3 لتر) السعر للحبة 42.90 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 29.95 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون مضاد للراحة جف يقضي على الروائح تماماً، السعر للحبة داخل العرض 11.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.95 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون مضاد للراحة جف يقضي على الروائح تماماً، السعر للحبة داخل العرض 11.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.95 ريال سعودي. منظف المراحيض جف للإستماع بالعرض بادر قبل نفاذ الكمية، (750 مل) السعر للحبة قبل العرض 17.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون مضاد للبكتيريا لوكس صن لايت (1250 مل) أشتري واحده وأحصل على الثانية مجاناً 2حبة السعر قبل العرض 31 ريال سعودي و داخل العرض 24.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على منتجات الألبان : حليب طويل الأجل كامل/قليل الدسم نادك (1لتر)10+2 للكرتون السعر قبل العرض 49.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 44.95 ريال سعودي.

حليب ندي طويل الأجل مذاقة رائع وعشق لكل الأطفال، (18×200 مل) السعر للكرتون قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 20.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل نادك بالشوكولاتة لإسعاد الأطفال بادر بالحصول على العرض، (18×125 مل) للكرتون السعر داخل العرض 16.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة إشتري بنصف الثمن من هايبر بنده بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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