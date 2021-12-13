تردد قناة ديزني العربية للأطفال على القمر الصناعي نايل سات nile sat

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محمد سياف - ابو ظبي - نظرا لازدياد وكثرة الأفراد الراغبون في البحث عن تردد قناة ديزني العربية، حيث يهتم بمشاهدتها الكبير والصغير على حد سواء، لما تقوم به القناة من عرض برامج شيقة وأفلام كرتونية رائعة عربية والأجنبية القديمة والجديدة، وأهم ما يميز القناة هى قيامها بالبث عبر القمر الصناعي نايل سات Nile Sat مما يسهل على الجميع تحميلها عبر أجهزة الإستقبال.

أهمية قناة ديزني العربية للأطفال

مما لا شك فيك أن قناة ديزني من القنوات الشهيرة التي تتمتع بإدخال البسمة للأطفال في كل ربوع الوطن العربي، من خلال عرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية ودبلجتا باللغة العربية، مما جعل الأطفال يحون مشاهدة تلك القناة، وساعد ذلك على انتشار ترددها في كافة أنحاء الدول العربية، وبدأت ظهور القناة ضمن مجموعة أوربت من سنة 1997 باللغة الإنجليزية، وتحويل القناة للغة العربية عام 2007.

أهم البرامج التي تبث على قناة ديزني بالعربية

وفي نفس السياق تقوم القناة بعرض مجموعة من أهم البرامج المتميزة عبر قناتها مثل برامج براندي والسيد ويسكرس، مدرسة الإمبراطور الجديدة، المسرح ديزني صباح بلوك، برنامج التنين الأمريكي، هاى سكول ميوزيكال، برنامج هانا ومونتا، أسطورة طرزان، ماني الحرفاني، فيلم سيتشن، أفلام سيارة وأخي الدب.

إستقبال تردد قناة ديزني العربية على القمر الصناعي نايل سات nile sat