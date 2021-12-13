شوف أقوى مفاجآت وعروض بنده الصفحة الرئيسية بمناسبة رأس السنة الجديدة وخصومات مميزة من هايبر بنده

بأقوى الخصومات الحصرية نعرض لكم اليوم أقوى عروض الصفحة الرئيسية بمناسبة الإحتفال برأس السنة الجديدة 2022 ضمن عروض بنده المميزة لآخر العام، حيث تعرض مجموعة بنده بجميع فروع المملكة العربية السعودية خصومات مميزة يمكن أن تصل إلى 60% على منتجات عدة، فمنها المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، وخصومات أخرى على أسعار الأدوات المنزلية، والمفروشات بأنواعها، وخصومات أخرى منهم على أسعار الشكولاتات بأنواعها والسناكس المعروفة، والجديدة الصحية، كما يمكنكم الإستمتاع بخصومات إضافية وهي الخصومات الأسبوعية لهايبر بنده Hyper Panda، كل هذه الخصومات وأكثر يمكنكم الإستمتاع بها فقط عبر موقع ثقفني، وفيما يلي تفاصيل هذه العروض:

عروض بنده الصفحة الرئيسية بمناسبة نهاية العام

من داخل فروع هايبر بنده Hyper Panda نقدم لكم أحدث عروض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر الفاصوليا البيضاء، وخصم آخر منهم على سعر البازلاء الخضراء، وحمص بنده، وخصومات أخرى منهم على أسعار عبوات القهوة الذهبية سريعة التحضير من بنده ماركت Panda market، وخصم جيد منهم على سعر عبوات الذرة الذهبية كاملة الحبة من ماركة بندة.

عروض بنده بصفحة واحدة Panda لرأس السنة

خصومات وتخفيضات أخرى من بنده ماركت على أسعار: المكسرات المشكلة من بنده، وعلى أسعار عبوات الخضروات المشكلة من بندة، وعلى سعر زيت الكانولا من بنده، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات التونة القطع المنقوعة في زيت زيتون ماركة بندة، وتخفيض آخر منهم على سعر الكاجو المملح من ماركة بندة، كما لديهم تخفيض آخر على سعر الفول السوداني المملح من بندة.

عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل Panda offers

خصومات مميزة من بنده ماركت على: سعر عبوات منتجات المهباخ المختلفة من بهارات، وغيرها من بقوليات، ومكسرات، وخصم آخر منهم على سعر الفول المجروش والذرة، وعرض مميز آخر منهم على سعر الأرز المصري من جرين فارمز، وغيرهم على سعر الجرين الفاخر من فوم، وكذلك عرض قوي على سعر لحم التونة الأبيض القطع المنقوع في زيت دوار الشمس من بندرينا بحجم 185 جرام، وخصومات أخرى عديدة منهم.