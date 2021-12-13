شوف عروض مكتبات جرير Garir بخصومات مميزة بمناسبة رأس السنة الجديدة من مكتبة جرير بالسعودية

بمناسبة نهاية العام الحالي ورأس السنة الميلادية الجديدة نقدم لكم اليوم أحدث عروض مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية على العديد من المنتجات الجديدة إصدار 2021/2022، حيث لديهم العديد من التخفيضات على أسعار الشاشات الذكية الحديثة، وعلى أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها من سامسونج، وهواوي، ومن آبل، وغيرهم من الماركات العالمية المميزة، حيث لديهم العديد من الخصومات الخاصة على أسعار ساعات الذكية من آبل، وسامسونج، وغيرهم من أفضل الماركات، حيث تعد مكتبات جرير من أكبر وأهم المكتبات الموجودة بدول الخليج، وفيما يلي تفاصيل عروض جرير من خلال موقع ثقفني:

عروض مكتبات جرير Garir big offers بمناسبة رأس السنة

تتوفر بداخل فروع مكتبات جرير ومن خلال جرير أونلاين العديد من الخصومات على أسعار الساعات الذكية من هواوي Huawei وغيرها من الماركات العالمية الأخرى بأفضل الأسعار، ومنها: خصم خاص على سعر ساعة هواوي واتش فيت Gps باللون الأسود من هيكل بوليمر بسوار أسود اللون، كما بالماركت خصم آخر على سعر هواوي واتش فيت الطبعة الأنيقة Gps باللون الذهبي، والوردي بهيكل مصنوع من الستانليس ستيل.

خصومات مكتبات جرير اليوم Garir big offers

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير اليوم من خلال موقع ثقفني، والتي تشتمل على: تخفيض مميز من جرير على سعر ساعة شاومي مي واتش لايت Gps عاجي مع حافظة بلاستيكية وسوار مصنوع من العاج، كما بالمكتبات خصومات خاصة على أسعار هواوي واتش جي تي 2 برو Gps 46 باللون الأسود الليلي مع هيكل تيتانيوم وسوار مميز، كما لديهم خصم آخر على سعر آبل واتشةآبل 40 نايكي سيلير Gps.

عروض مكتبات جرير اليوم ولفترة محدودة Garir offers

خصم خاص من مكتبات جرير Garir بأسعار مميزة، ومنها: خصم خاص على سعر سامسونج جالكسي واتش 3 مع جي بي اس بهيكل برونزي مصنوع من الستانليس ستيل، وخصم آخر منهم على سعر ابل واتش الإصدار السادس باللون الأحمر برودكت بهيكل مصنوع من الألومنيوم باللون الأحمر، وخصم آخر منهم على سعر سامسونج جالكسي واتش 3 مع جي بي اس باللون الأسود.