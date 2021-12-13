تحديث لعبة فري فاير الجديد ومميزات الإصدار الجديد 2021

تتميز الألعاب الجماعية الإلكترونية بجماهير متعددة وقوية خاصةً الألعاب التي تحمل فرق متعددة من اللاعبين دون عن الألعاب الفردية بسبب الإتصال بين الأصدقاء وخلق بينهم جو حماسي مشجع ومن ضمنهم لعبة فري فاير التي يعبر عنها اسم الخاص بها حيث تعتبر من الالعاب الناريه التي يدخل بها جو قتالي، ويزداد القائمين عليها من جميع الانحاء بسبب عدم ثبات اللعبة على مستوي معين والتطور الدائم في إصدار فري فاير حيث تقوم بإطلاق تحديث تقريباً كل ثلاثة أشهر أو أقل، وتحمل تحديثات فري فاير العديد من المميزات لكل تحديث وهذا ما يبحث عنه اللاعبين قبل تحميل التحديث لمعرفة المميزات أولاً، ولا يعتبر الوصول إلي القمة والاحتراف في اللعبة شئ صعب كما يعتقد البعض حيث أصبح اللاعبين يحترفون من خلال كثرة تداول اللعبة ومعرفة الثغرات التي تواجههم والتغلب عليها، ونقدم لكم اليوم مميزات التحديث الجديد داخل فري فاير من خلال هذا المقال.

آخر التحديثات في إصدار فري فاير الجديد

تحديثات فري فاير:

إضافة العديد من السيارات في التحديث الجديد وتمتعها بالسرعة العالية مثل الدراجات النارية التي تتمتع بسرعة 130 كم في الساعه.

تجنب العقبات التي تواجه اللاعبين خلال زيادة السرعة عن المعتاد بسبب تصغير الحجم الكاميرات والتحرك بسهولة.

الدخول الى اللعبه دون الدخول الى ارض المعركة في الخارج والملاحظة فترة والتمكن إستعادة الصحة داخل اللعب وكذلك التخفي خارج اللعبة، واستعادة الصحة من خلال تلقي العلاج 50HB في الثانية

إضافة بعض الشخصيات الجديدة وكذلك الحيوانات من أمثلة شخصية Luqueta، والحيوانات مثل السيد واجر وHayato Firebrand.

مميزات إصلاح الأخطاء وجودة التحسينات: