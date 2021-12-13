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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية مهرجان خصومات الشتاء 50% لفترة محدودة في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، يعمل هايبر بنده على تقديم أكبر الخصومات وأروعها وكذلك أقوى العروض، حيث أنه يمكن أن تتوافر تلك العروض والخصومات سواء كانت يومية أو عروض وخصومات ثانية تكون كل أسبوع، كما أنه حوالي مائة وعشرون ألف عميل يزورون الهايبر كل عام، وكذلك يكون متوافر نحو أربعة مراكز تختص في التوزيعات الأساسية التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، كما أن هايبر بنده يكون متواجد به حوالي 600 شاحنة، وذلك من أجل توصيل نحو 70 ألف سلعة وغير غذائية إلى سوق بنده.
عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات غير مسبوقة علي مجموعة متنوعة من المنتجات
عروض بنده الأسبوعية
يقوم هايبر بنده على تقديم العروض المذهلة للغاية، وأيضًا الخصومات الكبيرة والقوية التي تكون متخصصة في مجال التجزئة بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر يعتبر من ضمن المتاجر المتخصصة بمجال البيع عن طريق التجزئة الأساسية التي يتم تواجدها في أماكن الشرق الأوسط، وأيضًا فإن شركة بنده تعد من السلاسل الكبيرة التي قد تم وصولها إلى نحو 200 متجر متواجدين في نحو أربعة وأربعون مدينة في المملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده الشهرية سعر المجموعة الواحدة من الكوكا كولا العلب مقدار 30 * 250 مل يكون 49.95 بدلًا من 56.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 10 * 24 جرام من القهوة المثلجة نوعها كوفيك تكون بسعر 23.95 بدلًا من 35.25 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية عدد أثنان مجموعة من المياه نوعها أروى مقدار 6 * 1.5 لتر تكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- خصومات بنده الأسبوعية سعر وصلة السماعات من النوع أيفون تكون 35 بدلًا من 55 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية مضخم الصوت من النوع سكاي وورث يكون بسعر 349 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية تليفزيون من النوع توشيبا حجم 32 بوصة تكون بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
تنزيلات بنده الأسبوعية
- عروض بنده الشهرية تليفزيون من النوع تي سي إل حجم 65 بوصة يكون سعره 2799 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم سعر السماعات اللاسلكية من النوع برو بودكس روكسون يكون 89 بدلًا من 229 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية 250 مل من جل الاستحمام نوعه نيفيا يكون بسعر 12.95 بدلًا من 20.50 ريال سعودي.
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