نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بن داود الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في المقال التالي

عروض بن داود الأسبوعية تقدم مهرجان العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية وغيرها العديد من العروض على السلع الغذائية المختلفة والمتنوعة من منتجات البقالة والعناية الشخصية والمنزلية وغيرها، فهي مثل غيرها من شركات البيع بالتجزئة والتسويق المنتشرة في المملكة العربية السعودية مثل بنده وأسواق عبد الله العثيم والسدحان وغيره العديد من الشركات التي يعتبر شهر نوفمبر وديسمبر من أفضل شهور السنة في عملية الرواج التسويقي وأفضل العروض حيث تمثل فرصة عظيمة لعملائها في اغتنام الفرص لاقتناء مستلزمات المنزل وجميع إحتياجاته. عروض بن داود الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: جهاز بخار ميدل للحفاظ على نضارة بشرتك وحيويتها بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 130 ريال.

جهاز معقم فرشاة الأسنان ساتك مع موزع معجون بسعر 99 ريال سعودي 149 ريال.

إمبيريال ماكينة إزالة الشعر للمرأة بسعر 75 ريال سعودي بدلاً من 115 ريال.

فيليبس غلاية مياه كهربائية بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 144 ريال.

تيفال تقدم شواية كهربائية لعمل أفضل أصناف المشويات بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

ولتتمتع بشتاء دافئ تقدم عرض على إمبيريال دفاية كهربائية قوة 1600 واط بسعر 189 ريال سعودي. دورا شاشة تلفزيون مقاس 58 بوصة، دقة ال اي دي سمارت بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال.

توشيبا شاشة تلفزيون مقاس 50 بوصة، دقة ال اي دي سمارت بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,499 ريال. ويجب العلم أن عروض شاشات التلفزيون هذه تتوفر فقط من خلال فروع العزيزية ،الكعكية مكة، الجامعات وروتانا المدينة، الحراء، أية مول جدة. سامسونج جالكسي ايه 32، يدعم الجيل الخامس 5جي، رامات 6 جيجا بايت ومساحة 68 جيجا بايت فقط بسعر 1,099 ريال سعودي.

ديل لاب توب دقة اتش دي دي وبروسيسور وذاكرة عشوائية قوية بسعر 1,699 ريال سعودي. عروض الأدوات المنزلية: بي أند دي أبريق سعة واحد لتر لغلي الماء بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال.

ترموس شاي بي أند دي سعة 600 مل ومتوفر بعدة ألوان مختلفة غاية في الرقة والجمال فقط بسعر 85 ريال سعودي.

بي أند دي مقلاة مقاس 12 سم بسعر 19 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.

شواية فحم للرحلات بسعر 135 ريال سعودي بدلاً من 162 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان عروض بن داود الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان عروض بن داود الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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