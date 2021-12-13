شوف عروض 10، 15، 20 ريال من لولو ماركت الرياض بمناسبة أفتتاح الفرع الجديد

تخفيضات هائلة من لولو هايبر ماركت الرياض بمناسبة أفتتاح فرعها الجديد طريق على أبن أبي طالب تقدم أقوي العروض وتحطم الأسعار الأسبوعية على السلع التمونية وتقدم أصناف مختارة ومشتريات بأفضل الخصومات وعادت من جديد بعروض 10، 15، 20 ريال سعودي ولمدة ثلاث أيام بقسم الأجهزة الكهربائية والأكسسوارات الرجالية.

عروض 10، 15، 20 ريال من لولو ماركت الرياض بمناسبة أفتتاح الفرع الجديد

كما تقدم أكسسوار الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة الملحقة بهم كما توفر أقوي الماركات لأدوات المطبخ وتقدم تشكيلة متنوعة من المفروشات والفوط كما يوجد أيضاً بقسم الملابس عروض متنوعة للأطفال، وحريمي، ورجالي ، يبدأ التسوق اليوم الإثنين الساعة 1.00 ظهراً الموافق 13 ديسمبر 2021 الموافق 9 جماد الأول 1443 هـ حتي 16 ديسمبر 2021 وحتي 12 جماد الأول 1443 هـ وتفر للجميع خدمة توصيل للمنازل.

تحطيم الأسعار الأسبوعية وعروض الافتتاح 10، 15، 20 ريال سعودي

راديو توشيبا متنوع بسعر 25.00 ريال سعودي بدلاً من 59.00 ريال سعودي.

IKON أيكون خلاط يدوي متوفر 3 أيام بالعرض ( 12، 13، 14 ) بسعر 30.00 ريال سعودي بدلا من 76.00 ريال سعودي.

يونيفرسال سواره ذكية سعر الحبة الواحدة 25.00 ريال سعودي بدلاً من 59.00 ريال سعودي.

مكافي حامي للأنترنت 10 مستخدمين بسعر 20.00 بدلاً من 109.00 ريال سعودي.

عروض الإفتتاح من لولو ماركت الرياض

أبو كأس أرز مزة بسمتي هندي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

بطاطس سعودي سعر الكيلو 0.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

بصل أحمر سعودي سعر الكيلو 0.95 ريال سعودي بدلاً من 3.95 ريال سعودي.

قسم المفروشات