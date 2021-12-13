شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى التخفيضات خصم من 30 ل 70% لمدة 7 أيام

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عروض بنده السعودية، يعتبر هايبر بنده من الأسواق التي تعمل على بيع كافة المستحضرات والمنتجات التي تخص الغذاء، حيث يتوافر العديد من المستلزمات الثانية من أجل تواجدها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعطي تلك المنتجات والمستحضرات التي تشمل الجودة الكبيرة والرائعة بالأسعار التي تتناسب مع جميع المواطنين بالسعودية، وكذلك الأشخاص المقيمين بها، حيث أن شركة بنده تعد من الشركات التي استطاعت أن تنال الكثير من الجوائز ومنها، جائزة أحسن وأفضل علامة من العلامات التجارية المتواجدة في آسيا عام 2011.
عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية خلال شهر ديسمبر خصومات نهاية العام
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من أكبر الأسواق وأشهرها في المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقدم الكثير من الخدمات إلى جميع العملاء في المملكة العربية السعودية التي قد وصلت إلى نحو مائة وست مليون زبون يكونوا متواجدين أما في جمهورية مصر العربية أو في المملكة العربية السعودية. حيث أن الهايبر يعد من ضمن القطاعات الضرورية التي تختص بقطاع التجزئة، وأيضًا فإن هايبر بنده قد يتضمن على سجل عريق وكبير يرجع لسنة 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على اثنان عبوة من سائل الصابون من النوع لايفبوي مقدار 200 مل يكون بسعر 17.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- خصومات بنده مزيل العرق رول أون من النوع أديداس مقدار 50 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده مزيل العرق البخاخ من النوع نيفيا مقدار 200 مل يكون بسعر 15.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 500 جرام لكريم المبيض للوجه والسنفرة للجسم والوجه من النوع كريم كاب سعره يكون 34.95 بدلًا من 48.75 ريال سعودي.
- مزيل العرق ستيك من النوع بيور الخاص لإزالة رائحة العرق والتبييض يكون بسعر 19.95 بدلًا من 42.75 ريال سعودي.
- 50 مل من المزيل رول أون لتفتيح البشرة وإزالة الرائحة من النوع بيزلين يكون بسعر 39.95 بدلًا من 68.95 ريال سعودي.
- 100 مل أو 200 مل من جل الحلاقة للبشرة الحساسة من النوع نيفيا يكون بسعر 18.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
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